Der LKW-Zulieferer JOST Werke habe in Q3 um 9% auf 187 Mio. EUR gesteigerte Erlöse und ein Betriebsergebnis (EBIT) von 20,3 Mio. EUR (+4%) verbucht. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen nun einen Umsatz am oberen Ende der Prognosespanne im hohen einstelligen Prozentbereich.



Eine ansprechende Nachfrage in der Asien-Pazifik-Region habe beim französischen Spirituosenhersteller Remy Cointreau im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres für einen Umsatzanstieg auf EUR 571,4 (544,4) Mio. gesorgt. Das Betriebsergebnis habe sich auf vergleichbarer Basis um 10,1% auf EUR 138,0 Mio. verbessert. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei bestätigt worden.



Gerüchten, denen zufolge die US-Großbank Citigroup Interesse an einem Zusammenschluss mit der Deutschen Bank haben könnte, habe Citi-Chef Corbat widersprochen: Man sei "nicht der richtige Partner", weil vieles, "was die Deutsche Bank macht, sich mit Teilen unseres Geschäfts" überschneide.



Die Einigung von EU-Kommission und Großbritannien hinsichtlich des Brexit-Verfahrens habe die Talfahrt des Britischen Pfunds gestoppt, das auf USD 1,2873 oder +0,7% geklettert sei. Auch der Euro habe wieder leicht zulegen und die USD 1,14er Marke überspringen können.



Der Ölpreis für die Nordseemarke Brent sei um 1,2% auf USD 62,75 gesunken, für WTI habe kein Handel stattgefunden. Der Goldpreis sei weiter an Richtung USD 1.230,00 (+0,2%) gestiegen. (23.11.2018/ac/a/m)







Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,94%, MDAX -0,91%, TecDAX 0,76%) konnte die Erholung vom Vortag nicht fortgesetzt werden, so die Analysten der Nord LB.Als Belastungen seien eine erneute Verschärfung des US-China-Handelsstreits, der immer noch nicht geklärte Brexit, vor allem das Nicht-Einlenken-Wollen der Italiener bei ihrem gegen EU-Regeln verstoßenden Haushaltsentwurf für 2019 und die Probleme der Technologie-Aktien ausgemacht worden. Zudem seien keine Impulse von der Wall Street gekommen. An der Spitze des Leitindex sei FMC (+1,82%) zu finden gewesen, am Ende Covestro (-3,82%).Die US-Börsen hätten gestern wegen Thanksgiving Ruhetag gehabt und würden heute nur am Vormittag öffnen. Der Nikkei-225 notiere unverändert, Feiertag - Börse sei geschlossen geblieben.