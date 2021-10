Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) habe eine Investition in ein weiteres Lieferservice-Startup angekündigt. Das Unternehmen habe 235 Millionen Dollar in Gorillas, den deutschen Lebensmittellieferanten, mit dem Ziel investiert, seine dominante Position im Bereich der schnellen Lieferung weiter auszubauen.



Einschätzungen von Analysten



- Berenberg stufe TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) auf "neutral" herab. Das Kursziel sei auf 16,50 Euro gesetzt worden.



- HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) werde von JPMorgan mit "neutral" bewertet. Das Kursziel sei auf 82 Euro gesetzt worden.



- Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) werde von Berenberg auf "neutral" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 6,30 Euro gesetzt worden. (19.10.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die Indices aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich würden mehr oder weniger unverändert notieren, während der spanische IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) mit einem Plus von 0,7% am besten abschneide. Trotz einer positiven asiatischen Sitzung würden sich die Anleger in Europa schwertun, die Blue-Chip-Indices nach oben zu treiben. Auf dem Wirtschaftskalender stünden heute keine wichtigen makroökonomischen Daten, aber viele FED-Mitglieder würden am Nachmittag Reden halten.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nach einem gescheiterten Versuch, über die Widerstandszone auszubrechen, die durch das 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung vom 13. August 2021 markiert werde, nachgegeben. Der Pullback sei gestern im H4-Chart am 200er-SMA gestoppt worden und der Index habe anschließend eine Erholung zu starten versucht. Die Bären hätten jedoch erneut die Oberhand übernommen und erneut den oben genannten gleitenden Durchschnitt getestet. Auch wenn kein Durchbruch darunter gelungen sei, handele der Index weiterhin in der Nähe. Sollten wir im weiteren Tagesverlauf einen Durchbruch unter den 200er-SMA sehen, sollten Händler darauf achten, ob er unter das 50%-Retracement im Bereich von 15.410 Punkten falle, das die gestrigen Tagestiefs markiere.