In Q1 (Juni-Aug) 2018 habe HELLA den Umsatz um 9,7% auf EUR 1,8 Mrd. steigern können, was währungsbereinigt ein Plus von 10,3% bedeute. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 12% auf EUR 140 Mio. gestiegen, die bereinigte Umsatzrendite habe 7,8% (Vorjahr: 7,7%) erreicht. Der Scheinwerferspezialist sei seit Jahren auf Rekordkurs und profitiere vom Trend zu Elektroautos und zum autonomen Fahren.



HORNBACH Holding habe in H1/2018 einen um 7,7% geringeren Betriebsgewinn (rd. EUR 161 Mio.) hinnehmen müssen. Die Baumarktkette habe den Einbruch auf die frostige Frühjahrssaison und einen extremen Sommer zurückgeführt, in dem den Kunden "eher der Sinn nach Abkühlung als nach schweißtreibenden Bau- oder Renovierungsprojekten stand", habe der Finanzvorstand gesagt.



Dass das Wetter auch seine guten Seiten haben könne, habe sich bei TUI gezeigt, deren erwirtschaftetes Ergebnis (+10% Zuwachs) den Erwartungen entsprochen habe.



Ein stärkerer USD und die italienischen Spannungen um den Staatshaushalt 2019 hätten den Euro gestern ins Minus gedrückt. Da habe auch ein überraschend gestiegenes italienisches Verbraucher- und Unternehmensvertrauen nichts daran ändern können.



Die Ölpreise hätten zur Wochenmitte ihre Verluste wieder wettzumachen vermocht. In den Fokus seien Aussagen aus den Reihen der US-Regierung zur Nutzung der strategischen Ölreserve der Vereinigten Staaten gerückt. Demnach sei den Plänen zur Freigabe von Rohöl aus der strategischen Reserve eine Absage erteilt worden. Der Goldpreis sei gestern deutlich gen Süden und damit aus seiner seit einigen Tagen bestehenden engen Seitwärtsbewegung gerutscht. (28.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das war die Nachricht des Tages am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,4%, MDAX -0,12%, TecDAX -0,7%): thyssenkrupp (+10%) plant eine Aufspaltung, so die Analysten der Nord LB.Die daraufhin einsetzende Euphorie unter den Anlegern habe auch den DAX mit nach oben gezogen. Die auf der Anleiheseite wenig beachteten Konjunkturdaten hätten dafür an der Wall Street ( Dow Jones +0,2%, S&P-500 +0,3%, Nasdaq +0,7%) für Unterstützung gesorgt. Hinzu seien Kursgewinne bei Technologietiteln gekommen, sodass die Wall Street am Ende des Tages freundlich aus dem Handel gegangen sei.Der Nikkei-225 notiere im Fahrwasser v. Amerika freundlich (24.058,79).