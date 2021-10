Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzte am Donnerstag seine auf das am 06.10. markierte Impulstief (14.818) folgende Erholung fort, so die Analysten der Helaba. SAP und J.P. Morgen Chase ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ) für eine Stimmungsaufhellung gesorgt. Angesichts der weiterhin in großer Zahl vorhandenen Belastungsfaktoren, allen voran die Inflationssorgen und die Lieferkettenproblematik, erscheine das kurzfristig verbleibende Aufwärtspotenzial überschaubar.Auch stehe die Frage im Raum, ob sich die im Oktober häufig zu beobachtenden, saisonalen Aspekte noch bemerkbar machen würden, zumal die Bewertungsniveaus der internationalen Aktienmärkte nicht günstig seien. Zudem schwele der Konflikt zwischen Taiwan und China weiterhin und im Atomstreit mit dem Iran hätten die USA und Israel Konsequenzen angedroht, die auch militärischer Natur sein könnten. Die Quartalsberichtssaison setze sich heute fort. In den USA würden insbesondere Goldman Sachs und Charles Schwab Zahlen präsentieren.Der DAX sei am Donnerstag in der Lage gewesen, die 21-Tagelinie (15.309) zu überspringen, was kurzfristig positiv zu beurteilen sei. Dennoch sei einschränkend zu erwähnen, dass das Handelsvolumen relativ gering ausgefallen sei und das Momentum ebenfalls zu wünschen übrig gelassen habe. Zudem rücke eine Kreuzung der 55- mit der 100-Tagelinie (von oben nach unten) näher. Dieses negativ zu wertende Signal würde die bereits bestehenden nochmals abrunden. Für den weiteren Verlauf werde es jedoch entscheidend sein, ob der 200-Tage-SMA und EMA (15.075/14.984) verteidigt werden könnten. Auf der Oberseite würden die bei 15.476 Zählern verlaufende 144-Tagelinie und die Extension bei 15.556 Zählern die nächsten Hürden darstellen. (15.10.2021/ac/a/m)