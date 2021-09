Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten scheint es derzeit nur zwei Phasen zu geben - grenzenloser Optimismus und auf kurze Zeitfenster beschränkte Rücksetzer, berichten die Analysten der Helaba.Die Existenz einer immer größeren Zahl von TradingBots dürfte zudem ihren Teil dazu beitragen. Warnhinweise auf eine Überhitzung gebe es zuhauf. Beispielsweise habe der sogenannte Buffet-Indikator (öffentlich in den USA gehandelte Aktien geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt) zuletzt einen Rekordwert erreicht. Hinzu komme, dass viele der sogenannten Qualitätsaktien bereits Topbildungen vollzogen hätten und die Bewertungen ambitioniert ausfallen würden. Insofern nehme die Wahrscheinlichkeit für eine größere Korrektur, womöglich im Oktober, deutlich zu.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe gestern ein Tageshoch im Bereich der 55-Tagelinie (15.689) markiert, um letztendlich eine Kerze in Form eines Dojis auszubilden. Da zudem eine Kurslücke (Erschöpfungslücke?) entstanden sei, nehme die Gefahr einer Topbildung zu. Dafür spreche auch die Tatsache, dass der temporäre Anstieg sehr steil verlaufen sei. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 15.609 (100-Tagelinie), 15.556, 15.430, 15.390 und 15.288 Punkten definieren lassen. (24.09.2021/ac/a/m)