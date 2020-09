Bei Daimler gehe es nach den Worten von CEO Källenius nach den Verlusten im ersten Halbjahr wieder aufwärts. "Vom freien Fall in Q2 haben wir uns erholt. Jetzt bewegen wir uns in die Normalität zurück," habe er gesagt. Källenius habe bekräftigt, den 2019 angekündigten Sparkurs zu forcieren.



Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard (ISIN FR0000120693 / WKN 853373) habe die Auswirkungen der Corona-bedingten Schließungen von Bars und Restaurants im GJ 2019/2020 (30.06.) zu spüren bekommen. Bei einem Erlösrückgang um 9,5% auf 8,448 Mrd. EUR sei der operative Gewinn um 13,7% auf 2,26 Mrd. EUR geschrumpft. Der Nettogewinn sei infolge einer Abschreibung in Höhe von 1 Mrd. EUR auf 329 Mio. EUR (-77%) eingebrochen. Die Abschreibung habe vor allem die Marke Absolut-Wodka betroffen. Für das Jahr 2021 erwarte Pernod Ricard weiterhin Ungewissheit und schwierige wirtschaftliche Bedingungen.



Die Zurich Insurance Group treibe die Transformation ihres globalen Geschäfts voran, um den sich rasch wandelnden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden. Dazu lanciere die Gruppe eine neue Einheit, um digitale Dienstleistungen weltweit auszubauen und die Beziehungen zu Kunden und Partnern zu vertiefen.



Die robusten US-Konjunkturdaten vom Dienstagabend gepaart mit schwachen Juli-Daten des deutschen Einzelhandels hätten den Euro unter Druck gesetzt.



Die Ölpreise hätten im späten Handel Verluste erlitten. Zunächst hätten sie noch von sinkenden US-Ölreserven und guten US-Konjunkturdaten profitiert. Freundliche Börsen und ein steigender USD seien keine guten Begleiter für den Goldpreis, der prompt auch nachgegeben habe. (03.09.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +2,07%, MDAX +1,35%, TecDAX +1,88%) hat am Berichtstag u.a. vom schwächeren Euro und zusätzlich einer guten Börsenstimmung an der Wall Street profitiert, so die Analysten der Nord LB. Deutsche Telekom seien nach einer Kaufempfehlung gesucht und mit einem Plus von 5,23% der Tagessieger im Leitindex gewesen.In der Mehrzahl positive Konjunkturnachrichten hätten die US-Börsen ( Dow Jones +1,59%, S&P-500 +1,54%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,98%) weiter nach oben getrieben. Ein immer höheres Bewertungsniveau und vorsichtige Aussagen der FED in ihrem "Beige Book" zur Geschäftstätigkeit hätten die Anleger ausgeblendet. Die Aktie von NVIDIA habe von der Vorstellung einer neuen Generation von Grafikchips profitiert und 3,80% zugelegt. Nikkei 225 mit deutlichen Kursgewinnen: +1,09% auf 23.500 Punkte.