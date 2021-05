Nach mehreren Feiertagen habe der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) deutlich zulegen können. Aktuell stehe er bei 29.314 Punkten (+1,71%).



Die Deutsche Post habe nach einem Gewinn- und Umsatzsprung in Q1 ihre Prognose für 2021 angehoben. Auch mittelfristig erwarte der Logistiker nun bessere Geschäfte. Für 2021 gehe der Konzern nun von einem operativen Gewinn (EBIT) von mehr als 6,7 (bisher: Deutlich über 5,6) Mrd. EUR aus, für 2023 erwarte das Unternehmen ein EBIT von mehr als 7 (bisher: Mehr als 6) Mrd. EUR. In Q1 sei der Umsatz um 22,0% auf 18,9 Mrd. EUR gestiegen. Dabei habe sich der operative Gewinn (EBIT) auf 1,911 (0,592) Mrd. EUR erhöht, unter dem Strich habe ein Gewinn von 1,19 (0,301) Mrd. EUR gestanden. Gründe für das gute Abschneiden seien der anhaltende Paket-Boom und eine Erholung des Welthandels gewesen.



Die Bruttoprämien bei der Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) seien in Q1 um 11,9% auf 7,8 Mrd. EUR gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei auf 403,8 (426,6) Mio. EUR gesunken, während sich der Konzerngewinn um 1,7% auf 305,9 Mio. EUR verbessert habe. Das Gewinnziel von 1,15 bis 1,25 Mrd. EUR sei bestätigt worden.



Ein signifikantes Anziehen der Kundennachfrage in allen wesentlichen Geschäftsbereichen und -regionen sowie Kostensenkungen hätten beim Auto- und Industriezulieferer NORMA Group (ISIN DE000A1H8BV3/ WKN A1H8BV) in Q1 für eine deutliche Gewinnverbesserung gesorgt. Während die Umsätze um 13,0% auf 286,4 Mio. EUR angezogen hätten, sei das operative Ergebnis (EBIT) um 47% auf 36,96 Mio. EUR gesprungen. Vorstandschef Schneider habe seine Prognose bekräftigt, die ein Umsatzplus im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und eine operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) von über 12% vorsehe.



Der Energietechnikkonzern Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0/ WKN ENER6Y) habe den Auftragseingang in Q2 des laufenden Geschäftsjahres um 39,0% auf 10,5 Mrd. EUR gesteigert und dabei besonders vom Wachstum bei Siemens Gamesa Renewable Energy (ISIN ES0143416115/ WKN A0B5Z8) profitiert. U.a. negative Währungseffekte hätten für einen Umsatzrückgang um 4,4% auf 6,5 Mrd. EUR gesorgt, während das angepasste EBITA mit 197 Mio. EUR den Vorjahreswert von 88 Mio. EUR deutlich übertroffen habe. (06.05.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem Kursrutsch des Vortages haben sich die Indices am deutschen Aktienmarkt am Berichtstag wieder deutlich erholt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +2,12%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,54%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,24%), berichten die Analysten der NORD/LB.Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) (+4,59%) habe von den Q1-Zahlen und einem verbesserten Ausblick profitiert.Nachdem US-Finanzministerin Yellen ihre Aussagen des Vortages zur Inflation relativiert habe, sei es am US-Aktienmarkt wieder etwas ruhiger zugegangen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,29%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,07%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,37%).