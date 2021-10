In Q3 sei der Alphabet-Umsatz nach Angaben währungsbereinigt um 39% auf 65,1 Mrd. USD geklettert. Rund vier Fünftel der Einnahmen seien aus dem Werbegeschäft gekommen. Der Alphabet-Gewinn habe sich sogar um 69% auf 18,9 Mrd. USD erhöht. Microsofts Konzernerlöse seien von Juli bis September - auch dank starker Einnahmen durch die Xbox-Spielekonsole - um 22% auf 45,3 Mrd. USD geklettert.



BASF erwarte eine weiterhin solide Nachfrage, vor allem im Geschäft mit Basischemikalien sowie im Bereich Materials, der etwa Kunststoff-Vorprodukte und Kunststoffe herstelle. In anderen Segmenten würden dem Konzern dagegen steigende Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten zusetzen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass in Q4 Lieferengpässe die weltwirtschaftliche Erholung weiterhin beeinträchtigen würden. In Q3 sei der Betriebsgewinn vor Sondereinflüssen auf 1,87 Mrd. EUR geklettert, nachdem im VJZ. noch 581 Mio. EUR zu Buche gestanden hätten.



Die Deutsche Bank habe im abgelaufenen Jahresviertel trotz höherer Kosten und Einbußen im Investmentbanking den fünften Quartalsgewinn (194 Mio. EUR) in Folge erwirtschaftet.



Der Onlinehändler eBay (ISIN US2786421030 / WKN 916529) habe trotz der schärfer werdenden Konkurrenz durch den stationären Handel seinen Umsatz erhöht. Die Erlöse hätten in Q3 um 11% auf 2,5 Mrd. USD zugelegt.



Ford (ISIN US3453708600 / WKN 502391) habe in Q3 einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, habe sich aber besser als von Experten erwartet geschlagen. Unter dem Strich sei der Gewinn um ein Viertel auf 1,8 Mrd. USD eingebrochen.



Der Euro sich vor dem heute anstehenden Zinsentscheid der EZB weiterhin um die Marke von 1,16 USD bewegt.



Eine eher trübe Aktienmarkt-Stimmung habe die Ölpreise nach unten gezogen. Der Goldpreis habe sich dagegen wenig verändert gezeigt. (28.10.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Euphorie über die starke Berichtssaison hat gestern am deutschen Aktienmarkt nachgelassen, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten den Pause-Knopf gedrückt. Der DAX sei um -0,33%, der MDAX um -0,27% und der TecDAX um -0,843% gesunken. Mit der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008 / WKN 514000), BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11) und PUMA (ISIN DE0006969603 / WKN 696960) hätten drei DAX-Konzerne Quartalszahlen vorgelegt. Die Deutsche Bank habe offensichtlich die Anleger enttäuscht und als größter DAX-Verlierer 6,92% eingebüßt.Am amerikanischen Aktienmarkt gehe die Rekordjagd vorerst in eine Pause. Die Firmenbilanzen seien sehr ermutigend, die Bewertungen aber bereits hoch, habe es auf dem Parkett geheißen. Außerdem würden Investoren wegen der erwarteten baldigen Drosselung der Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank FED vorsichtiger. Der Dow Jones sei um -0,74% und der S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,51% gefallen. Der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) habe unverändert geschlossen.Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) notiere etwas leichter bei aktuell 28.865,78 Punkten.