HELLA veräußere sein Geschäft mit Frontalkamerasoftware sowie die zugehörigen Aktivitäten im Bereich Testing und Validation an die Car. Software Org, ein Tochterunternehmen der VW AG. Die Transaktion werde zu einem a.o. Ertrag in der Größenordnung von ca. 100 Mio. EUR führen, habe HELLA mitgeteilt. Die Transaktion müsse noch von den Kartellbehörden genehmigt werden.



Die HORNBACH-Holding habe auch in Q2 vom Heimwerkertrend in der Corona-Krise profitiert. Die Erlöse seien von Juni bis August um 22,7% auf 1,557 Mrd. EUR geklettert. Die Kombination steigender Umsätze und verbesserter Kostenrelationen habe für einen überproportionalen Gewinnanstieg (operatives EBIT) um 58,4% auf 162,2 Mio. EUR gesorgt.



Koenig & Bauer weite sein Effizienzprogramm 2024 aus. Da der Druckmaschinenhersteller nicht mit einer raschen Erholung der Nachfrage rechne, sollten zusätzlich zu den bereits laufenden Maßnahmen zwischen 700 und 900 Arbeitsplätze abgebaut werden. Mit der Ausweitung eines Sparprogramms wolle Koenig & Bauer die Kosten bis 2024 um mehr als 100 Mio. EUR senken. Die hierfür erforderlichen Einmalkosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich würden im Geschäftsjahr 2020 aufwandswirksam über eine Rückstellung in das Konzernergebnis eingehen.



Die erneut leicht verbesserten Konjunkturdaten aus der Euro-Zone hätten dem Euro auf die Sprünge geholfen.



Eine eher pessimistische Grundhaltung an den Märkten habe die Ölpreise am Dienstag etwas sinken lassen. Der etwas leichtere USD und neue Unsicherheit an den Aktienmärkten hätten dem Goldpreis dagegen nach oben geholfen. (30.09.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) -0,35%, MDAX +0,01%, TecDAX +0,37%) traten Anleger nach der Vortagesrally auf die Bremse, so die Analysten der Nord LB.Erste Gewinnmitnahmen hätten eingesetzt. So hätten am DAX-Ende Deutsche Bank 2,7% verloren. Deren Aktie sei zuvor um mehr als 7% in die Höhe geschnellt.Die US-Börsen ( Dow Jones -0,5%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,3%) hätten vor dem ersten TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und seinem demokratischen Herausforderer Biden nachgegeben. Die aufgehellte Stimmung der Verbraucher in den USA sei am Markt verpufft. Zu den größten Verlierern hätten Energie- und Finanzwerte gehört. Nikkei-225 notiere leichter bei aktuell 23.269,51 Punkten.