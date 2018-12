Die Allianz erwarte für die Jahre 2018 bis 2021 ein durchschnittliches Wachstum des op. Gewinns von 4% pro Jahr. Der Gewinn je Aktie solle mit mind. 5% sogar etwas stärker zulegen.



Das Konzernergebnis der Deutsche Beteiligungs-AG sei im GJ 2017/18 auf 33,6 (Vorjahr: 82,0) Mio. EUR eingebrochen und habe damit auch die eigenen Planungen nicht erreicht. U.a. seien dafür auch negative Kapitalmarkteinflüsse verantwortlich gewesen, habe das Unternehmen mitgeteilt.



Rocket Internet habe im Neunmonatszeitraum einen Nettogewinn von 296 (Vorjahr: -40) Mio. EUR erwirtschaftet. Zudem sitze der Konzern auf liquiden Mitteln von rd. 2 Mrd. EUR, was Spielraum für weitere Investitionen lasse.



Der Computerhersteller HP (ISIN US42824C1099 / WKN A140KD) habe den Umsatz in Q4 auf 15,37 (13,93) Mrd. USD steigern können, der Nettogewinn habe sich dabei auf 1,45 (0,66) Mrd. USD erhöht. Neben einem starken Notebook-Geschäft habe auch die Übernahme des Druckergeschäfts von Samsung im vergangenen Jahr positiv gewirkt.



Der Euro habe vor dem G20-Gipfel gegenüber dem USD leichte Abgaben verzeichnet, was u.a. mit einer rückläufigen Inflationsrate im Euroraum im November begründet worden sei.



Diese Woche stehe ein entscheidendes OPEC-Treffen auf dem Programm. Wenn eine Reduzierung der Fördermengen beschlossen werde, könnten die Ölpreise wieder steigen. Der Goldpreis dümple weiter in der Range 1.210 bis 1.230 USD. (03.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Vorsicht der Anleger vor dem G20-Gipfel verhagelte dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,4%, MDAX -0,8%, TecDAX -0,5%) einen positiven Wochenausklang, so die Analysten der Nord LB.Die Razzia bei der Deutschen Bank sei in die Fortsetzung gegangen, die Talfahrt des Aktienkurses auch: -2,86% seien es am Ende des Tages gewesen und damit habe der schwächste Wert im DAX festgestanden.Die Wall Street ( Dow Jones +0,8%, S&P-500 +0,8%, Nasdaq +0,8%) habe unterstützt von Hoffnungen auf eine Annäherung im amerikanisch-chinesischen Zollstreit freundlicher notiert. Die Hotelkette Marriott habe 5,6% nach einem beispiellosen Hackerangriff verloren, bei dem möglicherweise Daten von bis zu einer halben Milliarde Kunden abgegriffen worden seien. Nikkei-225 notiere nach der Entspannung in puncto Handelskonflikt auf dem G20-Gipfel freundlicher bei 22.574,76 Punkten (+1,0%).