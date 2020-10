Der Pkw-Absatz bei Daimler sei in Q3 um knapp 4% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 613.777 Fahrzeuge gestiegen. Damit verringere sich das Minus im Gesamtjahr bis Ende September bei einem Absatz von 1,59 Mio. Fahrzeugen auf 10%. Wie Daimler weiter mitgeteilt habe, solle bei Mercedes mit weniger Ausgaben und Investitionen die Rendite in den kommenden Jahren stabilisiert werden. Bis 2025 sollten die Fixkosten durch den Abbau von Kapazitäten und Personalkosten um mehr als 20% gegenüber dem Vorjahr sinken. Zugleich sollten höhere Preise durchgesetzt und mehr wiederkehrende Umsätze erzielt werden. Auch solle die Entwicklung von Elektroantrieben beschleunigt werden.



K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) habe den angekündigten Verkauf seines Salz-Geschäftes in Nord- und Südamerika unter Dach und Fach gebracht. Für 3,2 Mrd. USD werde das Geschäft an den US-Konzern Stone Canyon Industries abgegeben. "Mit dem Verkauf unseres amerikanischen Salzgeschäfts machen wir einen Riesenschritt beim Abbau der Verschuldung", so Vorstandschef Lohr. K+S werde die Verbindlichkeiten nun sogar um deutlich mehr als die geplanten 2 Mrd. EUR drücken können. "Wir schaffen damit eine solide finanzielle Basis für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens", habe Lohr weiter gesagt. K+S wolle sich auf das Geschäft mit mineralischen Düngemitteln und Spezialdüngern konzentrieren.



Der französische Versorger Engie wolle 29,9% seines Anteils an Suez und damit den Großteil seines Aktienpaketes an Veolia verkaufen. Damit wäre der Weg für den französischen Wasser- und Abfallkonzern Veolia zur Übernahme des Konkurrenten Suez frei. Veolia habe sogleich ein rund 11 Mrd. EUR schweres freiwilliges Übernahmeangebot für Suez angekündigt, habe aber bekräftigt, man wolle zuerst grünes Licht von der Führung des Rivalen dafür bekommen. Das Suez-Management habe die Avancen des Rivalen bisher als unwillkommen bezeichnet.



Die positiven deutschen Industriedaten hätten dem Euro nur temporär auf die Sprünge geholfen. Im späten Handel habe die Aussage des US-Präsidenten, die Gespräche über ein weiteres Hilfspaket auf die Zeit nach den US-Wahlen zu verschieben, für Abgaben gesorgt.



Am Ölmarkt habe sich zunächst die Hoffnung breit gemacht, es könnte doch noch einen Durchbruch beim zusätzlichen US-Corona-Hilfspaket geben. Diese habe jedoch durch die Aussagen Trumps einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Gold versuche aktuell, den seit Anfang August bestehenden Abwärtstrend zu überwinden. (07.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,61%, MDAX -0,14%, TecDAX -0,41%) zeigte sich am Dienstag in einer uneinheitlichen Verfassung, so die Analysten der Nord LB.Positive Aussagen von Deutsche Bank -Chef Sewing hätten für ein Kursplus von 5,71% und den Spitzenplatz im Leitindex gesorgt.Die Absage von Verhandlungen über ein zusätzliches Corona-Hilfspaket durch den US-Präsidenten und die Warnung vor einer nur schleppenden Konjunkturerholung durch FED-Chef Powell hätten die US-Börsen ( Dow Jones -1,34%, S&P-500 -1,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,57%) ins Minus gedrückt. Nikkei-225 notiere aktuell etwas leichter bei 23.390 Punkten (-0,19%).