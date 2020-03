Der Wohnungskonzern LEG Immobilien habe 2019 von steigen-den Mieten, geringerem Leerstand und gesunkenen Finanzierungskosten profitiert. Der operative Gewinn (FFO I) habe um 7,1% auf 341,3 Mio. EUR zugelegt, wie LEG Immobilien mitgeteilt habe. Im Schnitt hätten z.B. die Mieten um 2,9% pro m2 auf durchschnittlich 5,82 EUR pro m2 angehoben werden können. Für 2020 erwarte LEG einen Anstieg des FFO I auf 370 bis 380 Mio. EUR.



Nordex habe 2019 von einer hohen Nachfrage profitiert und den Umsatz nach vorl. Zahlen auf 3,28 (2,46) Mrd. EUR erhöht. Das EBITDA sei um 21,7% auf 123,8 Mio. EUR gestiegen. "Die Nachfrage nach unseren Turbinen bleibt gut, so dass wir über einen hohen Auftragsbestand verfügen", habe Vorstandschef Blanco erklärt.



Der Chipzulieferer Siltronic habe das Jahr 2019 deutlich schwächer, jedoch im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen. Der Umsatz habe mit 1,27 Mrd. EUR um knapp 13% unter dem Rekordwert des Vorjahres gelegen. Hauptgrund für die Umsatzminderung sei der Rückgang der abgesetzten Waferfläche gewesen. Das EBITDA habe sich auf 408,7 Mio. EUR (589,3) Mio. EUR verringert. Der Periodengewinn sei von 400,6 auf 261,0 Mio. EUR zurückgegangen. 2020 rechne das Unternehmen mit wenig Besserung.



Der Euro sei als "safe haven"-Währung gefragt gewesen und habe kräftig angezogen. Die Rohstoffwährungen, u.a. der Russische Rubel seien dagegen unter Druck gewesen.



Immer mehr Beschränkungen durch das Coronavirus und die gescheiterten Ölpreisverhandlungen mit der Möglichkeit eines Preiskrieges hätten die Ölpreis ein einer selten scharfen Form einbrechen lassen. Man müsse bis 1991 zurückgehen, um einen ähnlich starken Einbruch zu finden. Die Akteure am Goldmarkt scheinen blind und taub zugleich: Das Geschehen an anderen Märkten nahmen sie nicht wahr, so die Analysten der Nord LB. (10.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - "Schwarzer Montag" an den Börsen, so die Analysten der Nord LB.Der dt. Aktienmarkt ( DAX -7,94%, MDAX -6,70%, TecDAX -6,66%), der schon in den letzten Tagen ordentlich Federn habe lassen müssen, sei zu Wochenbeginn so richtig gerupft worden und habe den höchsten Tagesverlust seit den Terroranschlägen 2001 erlitten. Dabei sei der Volatilitätsindex der Börse VDAX in luftige Höhen gestiegen. Mit zeitweise über 60 Punkten habe er so hoch wie seit 2008 nicht mehr gelegen. Alle DAX-Werte hätten schwach geschlossen, einige davon zweistellig im Minus. Deutsche Bank habe mit -13,61% am DAX-Ende gestanden.Auch an der Wall Street ( Dow Jones -7,79%, S&P 500 -7,60%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -7,29%) seien die Notierungen abgesackt. Besonders habe es nach dem Ölpreiseinbruch Werte aus dem Energiesektor getroffen: Chevron -15,37%, Exxon Mobil -12,22%, Halliburton -37,64%, Schlumberger -27,42%. Auch Banken seien schwach gewesen. Nikkei-225 steige um 0,85% auf 19.867.