Unter anderem die Unsicherheit in Bezug auf den Ausgang der Senatswahlen in Georgia habe die Anleger an der Wall Street erst einmal Gewinne mitnehmen lassen.



Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) hätten von den Auslieferungszahlen des abgelaufenen Jahres profitiert und um 3,42% zugelegt.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere etwas leichter bei 27.159 Punkten (-0,37%).



Tesla habe 2020 499.550 Fahrzeuge ausgeliefert und damit das von Konzernchef Musk anvisierte Ziel von 500.000 Autos so gut wie erreicht. Analysten hätten dem E-Auto-Hersteller nur knapp über 481.000 Einheiten zugetraut. (05.01.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt sind zunächst mit Gewinnen und neuen Rekordständen gestartet (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,06%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,50%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,02%), berichten die Analysten der NORD/LB.Dass am Ende meist nur ein kleiner Teil der Zuwächse habe gehalten werden können, habe am Nachmittag an einer schwächeren Tendenz der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -1,25%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -1,48%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -1,47%) gelegen.