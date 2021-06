Die bevorstehende Veröffentlichung wichtiger US-Handelsdaten habe bislang den Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) verunsichert (aktuell: 28.833.24 Punkte).



Die negativen Folgen der Corona-Krise seien beim Leasinganbieter GRENKE (ISIN DE000A161N30/ WKN A161N3) auch in Q1 spürbar geblieben. Das Neugeschäft bei Leasing und Factoring sei auf 536 (871) Mio. EUR eingebrochen, der Gewinn sei um 18% auf 14 Mio. EUR zurückgegangen. "In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir, dass unser Neugeschäft anzieht", habe Finanzvorstand Hirsch gesagt. Er gehe für das Gesamtjahr von einem Gewinn zwischen 50 und 70 Mio. EUR aus. Das Neugeschäft solle zwischen 1,7 und 2 (Vorjahr: 2) Mrd. EUR liegen. Im Hinblick auf die Bilanzfälschungsvorwürfe gehe das Unternehmen davon aus, dass die noch laufende Sonderprüfung der Finanzaufsicht BaFin bald abgeschlossen sei.



Der Chef des Halbleiter-Produzenten Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681), Gelsinger, gehe davon aus, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern noch lange andauern könnten. Zwar habe die Industrie inzwischen die kurzfristigen Beschränkungen adressiert, jedoch könne es mehrere Jahre in Anspruch nehmen, um Antworten auf Knappheiten bei der Auftragsfertigung, einzelnen Komponenten und Schichtträgern zu finden, so Gelsinger. Er habe seine Aussagen mit dem Homeoffice-Trend und der damit verbundenen explosiv gestiegenen Nachfrage nach Halbleitern für Verbraucherelektronik begründet.



Der Kurs des Euro habe sich zum Wochenauftakt in der Nähe des Vortageskurses bewegt. Die in Deutschland stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise hätten kaum Bewegungen ausgelöst.



Die Ölpreise hätten auch zum Wochenauftakt zulegen können und dabei von der Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung profitiert. Interessant dürfte heute die Sitzung der OPEC+ werden, wo über die zukünftige Förderpolitik beraten werde.



Gold habe auch zum Wochenauftakt um die Marke von 1.900 USD je Feinunze gependelt und konsolidiere damit den vierten Tag in Folge. (01.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ließ gestern in einem ruhigen Umfeld deutlich Federn, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,64%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,39% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,35% gesunken.Angesichts der feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in den USA und Großbritannien hätten die Impulse gefehlt. Schaue man sich den Gesamtmonat Mai an, habe es beim DAX dennoch für ein Plus gereicht. Er habe 1,9% zugelegt. Die Börsenweisheit "Sell in May and go away" sei von den Investoren offensichtlich ignoriert worden.An den US-Börsen habe aufgrund des "Memorial Day" kein Handel stattgefunden.