Daimler habe mit seinem chinesischen Partner Farasis Energy eine weitreihende strategische Partnerschaft inklusive Kapitalbeteiligung (ca. 3%) auf den Weg gebracht und setze damit ein weiteres Zeichen auf dem Weg zur CO2-Neutralität von Mercedes-Benz. Kernelemente der Vereinbarung seien die Entwicklung und Industrialisierung hochentwickelter Zelltechnologien sowie ehrgeizige Ziele in der Kostenposition. Um die steigenden Bedarfe für die deutschen Mercedes-Benz Werke in Zukunft bedienen zu können, baue Farasis in Bitterfeld ein Werk für Batteriezellen.



Die Lufthansa prüfe Verkäufe von Unternehmensteilen, wolle sich dabei aber nicht unter Zeitdruck setzen lassen. "Wir werden schneller als vor der Krise angedacht Beteiligungen verkaufen müssen, um mit den Erlösen die Schulden zu reduzieren", habe Aufsichtsratschef Kley angekündigt. "Notverkäufe sind nicht notwendig und wird es auch nicht geben, weil wir im Moment solide durchfinanziert sind," so Kley weiter. Dennoch führe an Verkäufen von Firmenanteilen kein Weg vorbei, habe Kley betont. Dabei habe er die Tochter Lufthansa Technik eingeschlossen.



Delivery Hero habe nach vorläufigen Zahlen in Q2 die Bestellzahlen um 94% auf 280 Mio. EUR fast verdoppeln können und habe damit von der Corona-Pandemie profitiert. Der Bruttowarenwert (GMV) habe 64% über dem entsprechenden Vorjahreswert gelegen.



Der US-Ölkonzern Exxon Mobil habe vor hohen Verlusten im Förder- und Raffineriegeschäft auch in Q2 gewarnt. Der Betriebsgewinn aus dem Geschäft werde aufgrund der niedrigeren Preise belastet und dadurch der Quartalsverlust des ersten Jahresviertels (-611 Mio. USD) wohl deutlich übertroffen, habe es geheißen.



Der Euro habe nach einem impulslosen Handel kaum verändert geschlossen.



Vor dem Hintergrund meist schwächerer Aktienmärkte habe es bei den Ölpreisen vor dem Wochenende Gewinnmitnahmen gegeben. Beim Goldpreis sei am Berichtstag kaum Bewegung zu verspüren gewesen, sodass das hohe Niveau gehalten worden sei. (06.07.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,64%, MDAX -0,10%, TecDAX +0,13%) präsentierten sich zum Wochenausklang uneinheitlich, so die Analysten der Nord LB.Während sich MDAX und TecDAX kaum verändert hätten, hätten die Anleger beim DAX Teilgewinnmitnahmen vorgenommen. Zudem seien die US-Börsen geschlossen gewesen, sodass auch von da keine Impulse gekommen seien. Unter den Einzelwerten hätten nach starken Quartalszahlen Delivery Hero hervorgestochen, die um 4,74% zugelegt hätten.Feiertagsbedingt habe an den US-Börsen kein Handel stattgefunden. Nikkei 225 notiere aktuell bei 22.695 Punkten (+1,74%).