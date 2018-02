Nach sechs Handelstagen mit Gewinnen habe der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) den Dienstag klar im Minus beendet. Zunächst habe vor allem der Absturz der Wal-Mart-Aktie (ISIN US9311421039/ WKN 860853) belastet. Nach enttäuschenden Quartalszahlen des Einzelhändlers sei sie regelrecht abgestürzt und habe den größten Tagesverlust ihrer Geschichte erlitten. Beobachter hätten außerdem auf den stärkeren US-Dollar und die abermals gestiegenen US-Anleiherenditen verwiesen. Zudem würden viele Volkswirte inzwischen mit vier statt drei Zinserhöhungen der US-Notenbank im laufenden Jahr rechnen, vor allem wegen der steigenden US-Staatsausgaben. Der Handel am Mittwoch habe in den USA ganz im Zeichen des FOMC-Protokolls gestanden. Im Handelsverlauf habe der Dow Jones seine zwischenzeitlichen Gewinne von 300 Punkten aus Sorge vor einer schnelleren Straffung der US-Zinspolitik wieder vollständig abgegeben und in der Verlustzone geschlossen.



An den Börsen in Europa sei es am Donnerstag zunächst bergab gegangen. Das mit Spannung erwartete Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zum Dieselfahrverbot lasse auf sich warten, die Verkündung der Entscheidung sei auf laufende Woche verschoben worden. Damit hänge das Damoklesschwert weiterhin über den Aktien der Automobilhersteller. Würden die Richter den Schutz der Bürger vor giftigen Stickoxiden höher als die individuelle Fahrfreiheit bewerten, könnte es in den beiden betroffenen Städten Düsseldorf und Stuttgart zu einem Bann von Dieselfahrzeugen kommen. Auf jeden Fall werde das Urteil über den Einzelfall hinaus breit ausstrahlen und könnte dem ramponierten Dieselmotor in Deutschland einen schweren Schlag versetzen. Zudem lasse die Furcht vor einer schnelleren Straffung der US-Geldpolitik die Anleger auch in Europa vorsichtiger werden.



Konjunkturseitig seien die Daten zum ifo-Geschäftsklima veröffentlicht worden. Demnach habe die sehr gute Stimmung in den deutschen Chefetagen einen leichten Dämpfer erhalten. Der ifo-Geschäftsklimaindex habe im Februar auf 115,4 Punkte nachgegeben, von 117,6 im Januar. Dabei hätten die Unternehmer sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch den Ausblick auf die kommenden Monate weniger positiv eingeschätzt als noch im Januar. Allerdings sei der Indexwert zur aktuellen Lage der zweithöchste seit 1991 gewesen.



Ähnlich sähen die Daten der Eurozone aus. Auch hier würden die Wachstumsaussichten trotz einer leichten Abschwächung beim Ausblick der Einkaufsmanager ausgesprochen positiv bleiben. Erst im Januar sei im Gesamtindex mit 58,8 Punkten annähernd ein Zwölf-Jahres-Hoch markiert worden. Nun sei der Index im Februar um 1,3 auf 57,5 Punkte gefallen. Die Kurse in den USA hätten sich nach den Vortagesverlusten erholen können, wenngleich zum Handelsende nur noch ein kleines Plus übriggeblieben sei.



Insgesamt habe sich an den weltweiten Aktienmärkten ein uneinheitliches Bild abgezeichnet. Der MSCI World-Index habe in lokaler Währung 0,8 Prozent nachgegeben. Gewinner seien unter anderem der japanische Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) (+0,8 Prozent) und die Märkte in Lateinamerika (+1,0 Prozent) gewesen. Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 1,0 Prozent an Wert verloren. Unter den europäischen Sektoren des STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) hätten wenig überrauschend die Automobilwerte die größten Verluste verzeichnet und lägen derzeit 2,2 Prozent im negativen Terrain. Besonders gesucht gewesen seien die defensiven Telekommunikations- (+1,9 Prozent) und Versorgerwerte (+1,4 Prozent). (Ausgabe vom 23.02.2018) (26.02.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der letzten Woche verzeichneten die Börsen in Europa leichte Verluste, so die Experten von Union Investment.Allerdings seien die Umsätze aufgrund des Feiertags in den USA und den damit ausbleibenden Impulsen gering gewesen. Neuigkeiten habe es vom Automobilwert Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) gegeben. Laut Zeitungsberichten hätten die Stuttgarter Abschaltvorrichtungen zur Schadstoffmessung bei Untersuchungen verwendet und würden sich nun laut "Handelsblatt" für Strafzahlungen in Milliardenhöhe rüsten. Die Aktie sei nach dieser Meldung zu Wochenbeginn Schlusslicht im DAX gewesen und habe zwischenzeitlich über zwei Prozent an Wert nachgegeben.Am Dienstag hätten sich Europas Aktienmärkte erholt und seien ohne große Impulse wieder kräftiger gestiegen. Der am Vormittag veröffentlichte ZEW-Index habe dabei keine entscheidende Rolle gespielt. Der Index der Konjunkturerwartungen sei im Februar auf 17,8 von 20,4 gesunken, damit aber über den Erwartungen der Analysten geblieben. Stützend gewirkt habe der auf Stände um 1,2350 gefallene Euro.