Die japanische Börse sei feiertagsbedingt geschlossen geblieben.



Der Nettogewinn des Autozulieferers LEONI habe sich 2017 auf 144 Mio. EUR verzwölffacht, das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) sei um 29% auf 207 Mio. EUR gestiegen. Der Umsatz habe mit einem Plus von 11% auf 4,9 Mrd. EUR Rekordniveau erreicht. Die Dividende verdreifache sich fast auf 1,40 EUR je Aktie.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) wolle 340 Mio. USD in sein Werk in Chattanooga investieren, um dort einen neuen fünfsitzigen Geländewagen zu produzieren. Außerdem habe der Autokonzern angekündigt, in 16 verschiedenen Werken künftig Elektroautos fertigen zu wollen.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33 / WKN A1401Z) plane fast ein Viertel an Laudas Firma Laudamotion zu übernehmen. Abhängig von der Zustimmung der EU-Wettbewerbshüter solle dieser Anteil auf 75% ausgebaut werden.



Der Euro sei erneut etwas billiger geworden - schwache Wirtschaftsdaten aus Deutschland hätten belastet -, habe sich zwar zunächst über der Marke von 1,23 USD halten können, sei jedoch auf 1,224 USD abgerutsch. Die EZB habe den Referenzkurs bei 1,2276 USD festgelegt (Vortag 1,2309 USD).



Die Ölpreise hätten gestern kräftig zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe 67,34 USD (+2%) gekostet. Marktteilnehmer hätten den Preisanstieg mit der Sorge vor neuen Iran-Sanktionen erklärt. Der Goldpreis sei nach den gestrigen Abgaben dabei, sich seiner Unterstützung um die 1.300 USD zu nähern. Diese sollte halten, denn sonst seien weitere Verluste aus technischer Sicht bis auf 1.280 USD nicht auszuschließen. (21.03.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,74%, MDAX +0,99%, TecDAX +1,01%) erwischte gestern einen positiven Tag, so die Analysten der Nord LB.Unterstützung sei vom EUR und der Wall Street gekommen. DAX-Neuling Covestro (+3,16%) habe an der Indexspitze von einer Ratinänderung profitiert. Für die Lufthansa (+2,7%) sei es ebenfalls nach einer Ratinghochstufung nach oben gegangen. Schlusslicht Henkel (-1,39%) habe unter einem negativen Analystenkommentar gelitten.Auch die US-Börse ( Dow Jones +0,5%, S&P-500 +0,1%, Nasdaq +0,3%) habe sich leicht erholen können. Gefragt gewesen seien u.a. Energiewerte, die vom steigenden Ölpreis profitiert hätten. WKN A1JWVX ) habe seinen Kursrutsch vom Wochenbeginn fortgesetzt und weitere 2,6% verloren. Die Aktien anderer Technologiekonzerne hätten nach Kursverlusten am Montag dagegen wieder etwas Boden gut gemacht. Amazon bspw. habe 2,7% zugelegt.