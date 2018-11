Der Nikkei-225 gewinne 0,64% auf 21.952,40 Zähler.



Aurubis werde im GJ 2018/19 weniger verdienen als im Vorjahr. Die Kupferhütte habe mitgeteilt, dass das op. EBIT zwischen 5,1 und 15% unter dem Vorjahreswert von 328 Mio. EUR liegen werde. Die bisherigen Markterwartungen hätten bei 330 Mio. EUR gelegen.



Der Schweizer Logistiker Panalpina wolle eigenständig bleiben und seine eigenen Akquisitionen tätigen. Zuvor habe Konkurrent Kühne+Nagel (ISIN CH0025238863 / WKN A0JLZL) größere Akquisitionen nicht ausgeschlossen und dabei auch Panalpina ins Gespräch gebracht.



Die französische Großbank Credit Agricole wolle in Deutschland aus eigener Kraft und mit Partnern wachsen, plane aber keine Übernahmen. CEO Brassac habe mit seinen Aussagen damit auch Spekulationen, Credit Agricole könne an der Commerzbank interessiert sein, einen Korb gegeben.



Nachdem zunächst die Bewegung im Haushaltsstreit Italien/EU und die Fortschritte bei den Austrittsverhandlungen Großbritanniens dem Euro zu Gewinnen verholfen hätten, seien diese im weiteren Verlauf wieder verlorengegangen. Am Ende habe die Gemeinschaftswährung sogar etwas leichter tendiert.



Die Ölpreise hätten sich zum Wochenstart fangen können und leichte Gewinne erzielt. Damit hätten Teile der deutlichen Freitagsverluste wieder aufgeholt werden können. Angesichts der hohen Ölförderung scheine aktuell ein nachhaltiger Aufschwung aber eher unwahrscheinlich. Gold habe nach zunächst freundlichem Verlauf nahezu unverändert geschlossen. (27.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die plötzliche Verhandlungsbereitschaft der italienischen Regierung im Haushaltskonflikt hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,45%, MDAX +1,06%, TecDAX +1,43%) wieder mutiger werden lassen, so die Analysten der Nord LB. Covestro sei nach einer gestrichenen Verkaufsempfehlung 5,08% im Plus und an der DAX-Spitze gewesen. Deutsche Bank sei mit plus 4,79% nur knapp dahinter gewesen. Banken in Europa hätten generell von den versöhnlicheren Tönen aus Rom profitiert. Aurubis habe nach einer Gewinnwarnung 13,19% tiefer notiert.Die Wall Street ( Dow Jones +1,46%, S&P-500 +1,55%, Nasdaq +2,06%) habe am Montag Erholungstendenzen gezeigt. Ein höherer Ölpreis und die Hoffnung auf gute Einzelhandelsumsätze am "Black Friday" und "Cyber Monday" hätten gestützt. WKN 906866 ) +5,28%, Alibaba +3,78%, eBay +1,26%. GM ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) habe nach Ankündigung eines Umbaus mit Sparprogramm 4,79% höher notiert.