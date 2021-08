Tech-Titel wie Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) hätten zu den Gewinnern am Aktienmarkt gezählt. Ebenso seien Chiphersteller gefragt gewesen. Interesse der Anleger sei auch bei Finanzwerten festzustellen gewesen.



Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere etwas schwächer bei aktuell 27.705,99 Punkten.



Die Coronapandemie habe Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) im ersten Halbjahr belastet. Das auf Büro und Hotels spezialisierte Immobilienunternehmen habe mit 458 Mio. EUR rund 8,8% weniger Mieten eingenommen als vor Jahresfrist. Auch der Abbau des Portfolios habe sich dabei bemerkbar gemacht. Das operative Ergebnis (FFO I) sei auf 172 (234) Mio. EUR geschrumpft. Der Vorstand habe dennoch die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt und erwarte beim FFO I einen Wert zwischen 340 und 370 Mio. EUR.



Bei Allane (ehemals Sixt Leasing) (ISIN DE000A0DPRE6/ WKN A0DPRE) habe sich im ersten Halbjahr der dritte Lockdown negativ bemerkbar gemacht. Der Konzernumsatz sei zwar nur um 0,8% auf 367,3 Mio. EUR gesunken, der operative Umsatz, bei dem keine Erlöse aus Fahrzeugverkäufen berücksichtigt seien, sei jedoch um 9,3% auf 194,3 Mio. EUR zurückgegangen. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um 10,3% auf 95,7 Mio. EUR ermäßigt. Der Vorstand habe die Prognose bestätigt. (26.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gemischt ausgefallene ifo-Daten zur Wirtschaftsstimmung in Deutschland haben die anziehenden Notierungen am hiesigen Aktienmarkt ins Stocken gebracht (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,28%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,07%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,52%), so die Analysten der NORD/LB.An der Wall Street sei es mit neuen Rekordständen weitergegangen, wenn auch mit angezogener Handbremse (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,11%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,22%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,15%).