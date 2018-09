Der Startup-Investor Rocket Internet habe im ersten Halbjahr einen Gewinn von 297 (Vorjahr: -27) Mio. EUR erzielt. Die hohen liquiden Mittel von 2,1 Mrd. EUR per Ende August wolle das Unternehmen u.a. für ein neues Aktienrückkaufprogramm sowie für Investitionen in neue Firmen verwenden.



Salzgitter profitiere von EU-Schutzzöllen und Einfuhrquoten gegen Billigimporte. Der Stahlkonzern erhöhe daher seine Prognosen für das laufende Jahr. Vor Steuern erwarte Salzgitter nun einen Gewinn von 300 bis 350 (bisher: 250 bis 300) Mio. EUR. Die Maßnahmen würden auch für eine höhere Marge auf das eingesetzte Kapital (ROCE) sorgen, die nun zwischen 9 und 11% (bisher unverändert zum Vorjahr 8,6%) liegen solle.



Tom Tailor (ISIN DE000A0STST2 / WKN A0STST) passe seine Prognose für das Geschäftsjahr nach unten an. Das Modeunternehmen habe die Prognosesenkung u.a. mit dem außergewöhnlich heißen Sommer begründet, der für weniger Nachfrage und einen verzögerten Saisonstart der Herbst- und Winter-Kollektion gesorgt habe. Im laufenden GJ rechne Tom Tailor nun mit einem Umsatzrückgang auf 840 bis 860 (bisher: rund 900) Mio. EUR. Die EBITDA-Marge werde nur noch zwischen 7,5 und 8% (bisher: 10%) liegen, habe Tom Tailor mitgeteilt.



Weder die guten US-Konjunkturdaten noch die schwierigen Brexit-Verhandlungen hätten dem US-Dollar am Berichtstag helfen können. Der Euro sei zeitweilig auf über 1,1775 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Juli gestiegen. Überraschend stark anziehende Einzelhandelsumsätze hätten beim britischen Pfund für steigende Notierungen gesorgt.



Nach einem freundlichen Start seien die Ölpreise am Nachmittag gesunken. Hintergrund sei die erneute Forderung Trumps an die OPEC gewesen, die Ölpreise zu senken. Der Goldpreis bleibe in seiner Handelsspanne gefangen. (21.09.2018/ac/a/m)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Ausbleiben neuer Hiobsbotschaften im Hinblick auf den Handelskonflikt hat ausgereicht, um die Anleger wieder an den deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,88%, MDAX +0,29%, TecDAX -1,47%) zurückzubringen, so die Analysten der Nord LB.Allerdings hätten sie auch am Berichtstag wieder Technologietitel gemieden. Automobiltitel, die die vergangenen Wochen stark unter dem Handelskonflikt gelitten hätten, hätten sich am Donnerstag nach oben gearbeitet. U.a. habe Continental an der DAX-Spitze 4,02% gewonnen. Bayer sei nach einer Kaufempfehlung 2,42% höher gewesen.Überraschend starke US-Konjunkturdaten (u.a. Philly-FED-Index und Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe) hätten die Wall Street ( Dow Jones +0,95%, S&P-500 +0,78%, Nasdaq +0,98%) am Donnerstag angetrieben und für neue Rekordhochs beim Dow und beim S&P-500 gesorgt. General Electric habe nach Problemen mit Gasturbinen 3,11% schwächer notiert. Intel sei an Dow-Spitze 2,28% höher gewesen. Nikkei-225 notiere erneut höher bei 23.927 Punkten (+1,06%).