BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) und Daimler hätten ihre langfristige Entwicklungskooperation für automatisiertes Fahren gestartet. Ziel sei zunächst die Entwicklung von Technologie für Fahrassistenzsysteme und hochautomatisiertes Fahren auf Autobahnen sowie automatisierte Parkfunktionen. Darüber hinaus würden die Partner auch Gespräche über eine Ausdehnung des Kooperationsumfangs in der Zukunft auf höhere Automatisierungsgrade für urbane Gegenden und Städte anstreben.



Die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group würden OSRAM für 3,4 Mrd. EUR übernehmen wollen. Der Lichttechnik-Konzern habe bestätigt, eine verbindliche Offerte über 35 EUR je Aktie von den beiden Beteiligungsfirmen erhalten zu haben. "Über dieses Angebot werden die zuständigen Gremien in Kürze beraten und beschließen", habe OSRAM mitgeteilt.



Aktien-Platzierung beim Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson: Die Familien Wacker und Neunteufel hätten Anteilsscheine im Wert von 76 Mio. EUR versilbert und diese an institutionelle Investoren abgegeben. Der Preis für die 3,8 Millionen Aktien habe mit je 20 EUR knapp 5% unter dem Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch gelegen. Das Familienkonsortium halte nach der Platzierung noch 58% (bisher: 63%) am Unternehmen. Wie es geheißen habe, solle die Beteiligung langfristig aber nicht unter 50% abschmelzen.



Der Euro habe trotz Aussagen von EZB-Mitglied Rehn nur leichte Abgaben verzeichnet. Rehn habe in einem Interview zu verstehen gegeben, dass man die Konjunkturabschwächung nicht als einen übergangsweisen Rücksetzer betrachten sollte, und Zinssenkungen und erneute Anleihekäufe ins Spiel gebracht.



Nach zunächst nachgebenden Notierungen hätten sich die Ölpreiseknapp unter ihrem Vortagesniveau eingependelt. Zunächst hätten die weniger als erwartet gesunkenen Rohöllagerbestände in den USA ein wenig auf die Stimmung gedrückt. Zudem habe Saudi Arabien eine Preissenkung angekündigt. Der Goldpreis halte sich weiter relativ stabil und dabei deutlich über der Marke von 1.400 USD je Feinunze. (05.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Fehlen US-amerikanischer Investoren hat sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,11%, MDAX +0,19%, TecDAX +0,12%)bemerkbar gemacht, so die Analysten der Nord LB.Zudem würden die Anleger den US-Arbeitsmarktbericht abwarten, der am Freitag zur Veröffentlichung anstehe. Bei dünnen Umsätzen habe es daher kaum Bewegung gegeben. thyssenkrupp hätten nach einem negativen Analystenkommentar mit -2,14% ganz unten im DAX gestanden. Angeführt worden sei der Leitindex von Continental , die 1,55% hätten zulegen können. Im Nebenwerte-Bereich hätten OSRAM nach einem Übernahmeangebot nur 0,78% gewonnen; allerdings habe der Wert in Erwartung eines Angebots am Vortag bereits deutlich zugelegt.Die US-Börsen seien am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen geblieben. Der Nikkei-225 tendiere aktuell kaum verändert bei 21.719 Punkten.