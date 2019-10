Die Reorganisation bei der Software AG (ISIN DE000A2GS401 / WKN A2GS40) habe sich in Q3 ausgezahlt. Der Technologiekonzern habe den Umsatz um 5% auf 224,2 Mio. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITA) habe sich auf 68,4 (63,8) Mio. EUR verbessert. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei bestätigt worden.



Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe nach einem starken dritten Quartal die Erwartungen für das Gesamtjahr angehoben. Der Umsatz dürfte um einen hohen (bislang: mittleren bis hohen) einstelligen Prozentbetragsteigen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Der bereinigte Betriebsgewinn solle im mittleren bis hohen (bis-her: niedrigen bis mittleren) Zehnprozentbereich zulegen. In Q3 habe Novartis den Nettoumsatz auf 12,172 (11,016) Mrd. USD gesteigert. Das bereinigte operative Ergebnis habe sich um 15% auf 3,748 Mrd. USD erhöht. Netto habe Novartis mit 2,041 Mrd. USD 8% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres verdient.



Die UBS habe in Q3 einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn habe um 21% auf 1,345 Mrd. USD nachgegeben. Unter dem Strich habe mit 1,05 Mrd. USD 16% weniger Gewinn als vor einem Jahr gestanden. Angesichts der Zinssituation und der geopolitischen Probleme habe sich die Bank für den Rest des Jahres zurückhaltend gegeben.



Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble habe dank starker Nachfrage nach seinen Kosmetik- und Zahnpflegeprodukten die Umsatz- und Gewinnziele erhöht. P&G erwarte nun ein Umsatzplus von bis zu 5% (bisher: 4%) und einen Ergebnisanstieg von 5 bis 10% (4 bis 9%). In Q1 des lfd. Geschäftsjahres habe der Umsatz auf 17,8 Mrd. USD (+7%) und der Nettogewinn auf 3,593 (3,199) Mrd. USD zugelegt.



Beim Euro seien die Investoren weitgehend an der Seitenlinie geblieben und hätten dabei auf neue Informationen zum Brexit gewartet.



Nach einem schwächeren Start seien die Ölpreise wieder gestiegen. Spekulationen, wonach die OPEC+-Staaten die Fördermenge stärker beschränken könnten, hätten für den Umschwung gesorgt. Der Goldpreis habe sich in etwa auf Vortagesniveau gehalten. (23.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,05%, MDAX +0,08%, TecDAX -0,26%) haben sich am Dienstag nur wenig bewegt, so die Analysten der Nord LB.Auch gute US-Quartalszahlen hätten den Markt nicht aus seiner Lethargie reißen können. Continental habe den Leitindex mit einem Plus von 4,13% angeführt. Der Zulieferer wolle das Geschäftsfeld Antriebstechnik abspalten. FMC ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) (-5,91%) und die Mutter Fresenius (-2,70%) seien nach einem negativen Analystenkommentar am DAX-Ende zu finden gewesen.Die anhaltende Unsicherheit über den Austritt Großbritanniens aus der EU und durchwachsene Quartalsberichte hätten die Wall Street ( Dow Jones -0,15%, S&P 500 -0,36%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,72%) am Dienstag ausgebremst. Aktien des Spielzeugherstellers Hasbro seien nach enttäuschenden Quartalszahlen um 16,76% eingebrochen. Procter & Gamble-Titel hätten nach guten Zahlen und erhöhtem Ausblick 2,6% gewonnen. Nikkei 225 notiere aktuell etwas freundlicher bei 22.580 Punkten (+0,14%).Continental habe eine vollständige Abspaltung mit anschließender Börsennotierung seiner Antriebssparte Vitesco beschlossen. Der Beschluss zur Abspaltung solle formal auf der HV im April 2020 gefasst werden. Vitesco habe zuletzt mit gut 40.000 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von 7,7 Mrd. EUR erwirtschaftet. Darüber hinaus habe der Konzern vorläufige Eckdaten für Q3 vorgelegt. So habe der Umsatz bei rund 11,1 Mrd. EUR gelegen, die bereinigte EBIT-Marge bei rund 5,6%. Angesichts der anhaltenden Flaute in der Automobilbranche werde Conti zudem 2,5 Mrd. EUR abschreiben und damit im Gesamtjahr rote Zahlen schreiben.