Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagsgewinne halten und leicht im Plus schließen können, so die Analysten der Helaba.Etwas Unterstützung habe es vonseiten der US-Verbraucherpreise gegeben, die neben dem US-Arbeitsmarkt ein wichtiges Kriterium für die US-Währungshüter seien, die in der kommenden Woche zusammenkommen (FOMC) und über eine Drosselung der Assetkäufe entscheiden wollten. Die Inflation sei etwas zurückgekommen, liege aber noch immer auf hohem Niveau jenseits der 5%-Marke, sodass der Druck auf die FED von dieser Seite kaum nachlasse. Ein Tapering-Beginn noch in diesem Jahr sollte nicht überraschen und inzwischen auch weitgehend in den Aktiennotierungen eskomptiert sein. Die Stimmung am Markt könnte allerdings kippen, sollte es den Währungshütern nicht gelingen, die Zinserhöhungsfantasie im Zaum zu halten.Am technischen Bild des DAX habe sich zuletzt wenig verändert und so scheine das Risiko von Kursverlusten höher zu sein als die Chance auf ein neues Allzeithoch. Die für den Mittelfristtrend entscheidende 55-Tagelinie steige nicht mehr, sondern pendele seitwärts. Sollte der DAX die bei 15.701 Punkten verlaufende Durchschnittslinie nach unten durchbrechen, stünden die 100-Tagelinie bei 15.586 und das letzte Impulstief bei 15.453 im Test. Die Lage der Indikatoren stimme skeptisch: MACD und DMI seien im Verkauf, das Kursmomentum sei negativ und der ADX steige. Erste Widerstände seien an der 21-Tagelinie bei 15.806 und um 16.000 zu finden.