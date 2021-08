Des Weiteren habe Pfizer bekannt gegeben, den Onkologiespezialisten Trillium Therapeutics (ISIN CA89620X5064/ WKN A12FG3) (+185%) für USD 2,26 Mrd. nun komplett übernehmen zu wollen.



Die US-Beteiligungsgesellschaft Apollo prüft Berichten zufolge ein mögliches Übernahmeangebot für Sainsbury's (ISIN GB00B019KW72/ WKN A0B6G0) (+15,4%), der zweitgrößten Supermarktkette Großbritanniens.



Die Aktien des chinesischen E-Commerce Unternehmens JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) würden heute Morgen an der Börse Hongkong um mehr als 10% zulegen. Im abgelaufenen zweiten Quartal habe man trotz regulatorischer Herausforderungen rund 32 Millionen Kunden gewinnen können. Der Gewinn pro Aktie (American Depositary Share, ADS) habe mit CNY (Chinesischer Yuan) 2,90 die Markterwartungen von im Schnitt CNY 2,35 mehr als deutlich übertroffen. (24.08.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) (+9,6%) und Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) (+2,5%) erhielten für ihren gemeinsam entwickelten COVID-19-Impfstoff als erste in den USA die vollständige Zulassung für Personen ab 16 Jahren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bislang habe lediglich eine Notfallzulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA bestanden. Eine israelische Studie habe indes gezeigt, dass man durch eine Drittimpfung mit BioNTech/Pfizer auch gegen die aktuellen Virusmutationen einen deutlich besseren Schutz erreichen könne. Eine vollständige Zulassung des Impfstoffs von Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) (+7,6%) werde in den nächsten Tagen erwartet.