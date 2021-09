Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer Berg- und Talfahrt leicht im Plus geschlossen, so die Analysten der Helaba.Die Nervosität am Aktienmarkt sei dennoch erhöht. Dies lasse sich nicht nur an den Kursverlusten ablesen, zu denen es zeitweise gekommen sei, sondern auch daran, dass der Eröffnungskurs an den letzten zwei Tagen unterhalb der Handelsspanne des Vortages gelegen habe. Immerhin habe das gestrige Abwärts-Gap im Tagesverlauf geschlossen werden können und erste Indikationen würden auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen. Dennoch mahne die jüngste Entwicklung zu Vorsicht.Die technische Situation des DAX habe sich mit der jüngsten Kursentwicklung verschlechtert. Auf die Abwärts-Gaps sei bereits hingewiesen worden. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass die 21- und 55-Tagelinien unterschritten worden seien und auch die 100-Tagelinie zeitweise keinen Halt geboten habe. Zudem würden die Indikatoren im Tageschart zu Vorsicht mahnen. Hier falle vor allem der ADX auf, der mit den Kursrückgängen gestiegen sei. Vor diesem Hintergrund sei ein erneuter Rückfall vorstellbar und Kurse unterhalb des Bereichs 15.420/50 würden Potenzial bis zum markanten Juli-Tief bei 15.050 Punkten eröffnen. Als Widerstand fungiere die für den Mittelfristtrend entscheidende 55-Tagelinie bei 15.696. (10.09.2021/ac/a/m)