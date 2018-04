Der Nikkei 225 sei mit Aufschlägen um +1,76% auf 21.693,78 Punkte gestiegen.



BASF sehe nur sehr geringe Auswirkungen durch die jüngsten Zollankündigungen Chinas für bestimmte Chemieprodukte. Die betroffenen Produkte würden von BASF weitgehend vor Ort produziert, habe es vom Unternehmen geheißen.



Der japanische Softbank-Konzern werde sich vermutlich mit max. 10% an Swiss Re beteiligen. Es gebe noch keine Gewissheit, ob es zu einem Einstieg von Softbank oder einer strategischen Partnerschaft komme, habe der Schweizer Rückversicherer mitgeteilt. Die Unternehmen würden seit einiger Zeit über eine Partnerschaft verhandeln. Zunächst habe es Berichte gegeben, wonach Softbank rund 25% der Swiss-Re-Anteile übernehmen wolle.



Ohne stärkere Impulse habe der Kurs des Euro (am Abend bei 1,2277 US-Dollar) nur marginal zulegen können. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor mit 1,2276 (1,2308) US-Dollar bestimmt



Die zunehmenden Sorgen vor einem Handelskrieg zwischen China und den USA hätten die Ölpreise zur Wochenmitte unter Druck gesetzt. Der unerwartete Rückgang der US-Ölreserven habe die Abschläge allerdings etwas gebremst. Nach vorübergehenden deutlichen Aufschlägen habe der Goldpreis nahezu unverändert geschlossen. (05.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ausgeweitete Handelsstreit zwischen den USA und China hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,37%, MDAX -0,81%, TecDAX -1,68%) zur Wochenmitte belastet so die Analysten der Nord LB.Allerdings habe der DAX seine zwischenzeitlichen Verluste zum Schluss deutlich eindämmen können. Beiersdorf-Aktien hätten an der Spitze des Leitindex 1,37% gewonnen, während Infineon-Papiere mit -3,01% am DAX-Ende deutlich Federn hätten lassen müssen.Moderate Töne von Trumps Wirtschaftsberater Kudlow im Hinblick auf den Handelsstreit mit China hätten an der Wall Street ( Dow Jones +0,96%, S&P-500 +1,16%, Nasdaq +1,45%) im Verlauf die Kurse anziehen lassen. Boeing sei als großer China-Exporteur mit -1,02% schlechtester Dow-Wert gewesen, Microsoft habe mit +2,92% an der Spitze des Leitindex gestanden.