Der Nikkei-225 notiere aktuell bei 22.328 Punkten und damit kaum verändert.



E.ON habe den Verkauf der Beteiligung (46,65%) an Uniper an das finnische Energieunternehmen Fortum erfolgreich abgeschlossen. E.ON habe einen Gesamterlös aus der Transaktion von rund 3,8 Mrd. EUR für die verbliebenen Aktien erhalten, habe das Unternehmen mitgeteilt.



Der Siemens-Rivale General Electric werde weiter umgekrempelt und wolle sich zukünftig auf die Felder Luftfahrt und Energie konzentrieren. Hierzu solle u.a. das Medizingeschäft mit einem Umsatz von über 19 Mrd. USD abgespalten werden. Bereits zuvor sei die Transportsparte ausgegliedert worden. Zudem wolle sich GE in den kommenden zwei bis drei Jahren vom 62,5-prozentigen Anteil an der im Öl- und Gasbereich tätigen Baker Hughes trennen. "Wir werden unser Geschäft und unsere Bilanz weiter verbessern, wenn wir GE einfacher und stärker machen", habe CEO Flannery gesagt.



Der Euro sei am Dienstag, nach zunächst freundlicher Tendenz, wieder unter die runde Marke von 1,17 USD gefallen. Hintergrund sei eine allgemeine Stärke der US-Währung gewesen.



Die Ölpreise seien am Nachmittag nach oben gesprungen, nachdem sie zuvor um ihre Vortagsnotierungen gependelt seien. Hintergrund des späten Anstiegs seien Aussagen der USA gewesen, wonach man den Iran mit einem totalen Öl-Embargo belegen wolle. Damit würde das Angebot auf den Ölmärkten verknappt.



Gold habe im Tagesverlauf seine Abwärtsbewegung wieder aufgenommen und sich der Unterstützung um 1.240 USD bis auf 18 USD angenähert. (27.06.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit uneinheitlicher Tendenz verabschiedete sich der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,29%, MDAX -0,16%, TecDAX +0,43%) in den Feierabend, so die Analysten der Nord LB.Der globale Handelskonflikt belaste die Märkte immer nachhaltiger. U. a. habe Chinas Präsident Xi Jinping im Konflikt mit den USA den Ton verschärft. Der DAX, der bereits rund 0,7% vorne gelegen habe, habe am Ende 0,29% eingebüßt.Bei der anhaltenden Unsicherheit seien defensive Titel gesucht gewesen. Beiersdorf hätten an der Spitze des Leitindex 2,21% gewonnen, E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) seien 1,70% vorgerückt, RWE hätten 1,41% zugelegt. Konjunkturabhängigere Titel wie Lufthansa (-2,65%) und thyssenkrupp (-2,50%) seien dagegen deutlich abgesackt und hätten die letzten beiden Plätze im Index belegt. Dow Jones +0,12%, S&P-500 +0,23%, Nasdaq +0,39%) am Dienstag moderat aufwärts gegangen. Trotz der Gefahr einer weiteren Eskalation im Handelsstreit hätten die wichtigsten Indices im Plus geschlossen.Das deutliche Anziehen der Ölpreise habe bei Chevron für ein Plus von 1,26% und damit Platz 1 im Dow gesorgt. Exxon hätten daneben 1,13% gewonnen. Die Ankündigung weiterer gravierender Umbaupläne habe - am ersten Tag nach dem Dow-Abstieg - bei General Electric für einen Kurssprung von 7,76% gesorgt.