Unter den Einzelwerten stachen die Aktien von Bed Bath and Beyond (ISIN US0758961009/ WKN 884304) mit einem Kursrutsch von 22,2% klar negativ heraus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gegen den schwachen Markttrend hätten die Aktien von Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Auch wenn der Tageshöchststand schlussendlich nicht gehalten habe, so habe der Anstieg von 1,9% immer noch für ein neues Allzeithoch auf Schlusskursbasis gereicht. Abgesehen vom jüngsten Kauf einer Games-Schmiede profitiere der Streaming-Dienst immer noch von einem positiv aufgenommenen Fan-Event, bei dem das Unternehmen neue Trailer vorgestellt habe.Unter den zwei einzigen Gewinnern im Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) hätten sich die Papiere von Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) marginal im Plus halten können. Wie bereits zuvor spekuliert, wolle der Pharmakonzern das Biopharmaunternehmen Acceleron Pharma (ISIN US00434H1086/ WKN A1W5LE) kaufen. Dessen Aktien hätten in dem schwachen Umfeld allerdings um 1,9% nachgegeben, nachdem sie jüngst deutlich von den Übernahmegerüchten profitiert hätten.