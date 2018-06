Der Nikkei-225 notiere aktuell 0,48% schwächer bei 22.409 Zählern.



Die Hornbach Holding habe die Erlöse in Q1 (31.05.) um 2,7% auf 1,227 Mrd. EUR verbessert. Das habe in Verbindung mit einer niedrigeren Handelsspanne erwartungsgemäß dazu geführt, dass die Erträge unter dem Rekordniveau des ersten Quartals 2017/18 geblieben seien. Das EBIT habe sich um 14,8% auf 78,9 Mio. verringert. Der Vorstand erwarte, dass der saisonal bedingte Gewinnrückstand des ersten Quartals in den Folgequartalen aufgeholt werde, und die Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr bestätigt.



Blackberry wachse weiter ordentlich im Geschäft mit Unternehmensanwendungen und -dienstleistungen. Hier habe das Plus bei 18% gelegen. Der Gesamtumsatz sei dennoch um 9,4% auf 213 Mio. USD gefallen. Unter dem Strich habe Blackberry einen Verlust von 60 Mio. USD erzielt nach einem um Sondereffekte verzerrten Gewinn von 671 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.



Der Euro sei am Freitag durch die Verabschiedung des letzten Hilfspaketes für Griechenland und durch die erstaunlich gute konjunkturelle Stimmung in der Euro-Zone begünstigt worden und habe bis auf 1,1655 USD zulegen können.



Die Ölpreise hätten nach den Beschlüssen der OPEC fester tendiert. Auf dem Treffen des Ölkartells habe man beschlossen, das selbst auferlegte Förderlimit voll ausschöpfen zu wollen, was eine zusätzliche Produktion von rund 600.000 Barrel am Tag bedeute. Die Preisbewegungen sollten sich letztlich aber in Grenzen halten, da auf der anderen Seite die Lieferausfälle Venezuelas stünden.



Gold habe weitgehend auf dem niedrigen Niveau verharrt und sei damit so billig wie seit Dezember 2017 nicht mehr. (25.06.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,54%, MDAX +0,55%, TecDAX +0,01%) ging es zum Wochenschluss leicht bergauf, so die Analysten der Nord LB.Vor allem die verbesserte Stimmung der Unternehmen im Euroraum und Deutschland habe für die freundlichere Tendenz gesorgt. Ob der DAX technisch in letzter Minute wieder in die Spur zurückfinde und es damit Jogis Jungs im Schweden-Spiel gleichtue, werde sich zeigen müssen.Positive Analystenkommentare hätten bei Bayer an der DAX-Spitze für ein Plus von 2,54% gesorgt. Die Drohung von Strafzöllen auf Autos habe BMW um 1,12% fallen lassen, der stark für die Automobilindustrie tätige Chipkonzern Infineon sei mit einem Abschlag von 2,45% Tabellenletzter gewesen. Dow Jones +0,49%, S&P-500 +0,19%, Nasdaq -0,26%) hätten am Freitag uneinheitlich tendiert. Energiewerte hätten für Aufschläge bei den Standardindices gesorgt.Gestiegene Ölpreise hätten Exxon (+2,12%) und Chevron (+2,05%) nach oben geholfen.