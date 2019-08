Henkel sehe sich einem zunehmend schwierigen Marktumfeld gegenüber. Während im Bereich Industriegeschäft in Q2 eine robuste Geschäftsentwicklung zu verzeichnen gewesen sei, habe sich das Kosmetikgeschäft problembehafteter gezeigt. Der Umsatz sei zwar mit 5,121 Mrd. EUR nahezu unverändert geblieben, das ber. EBIT aber sei um 8,6% auf 846 Mio. EUR gesunken. Konzernchef Van Bylen erwarte in H2 keine Belebung der industriellen Nachfrage - "im Gegensatz zu den bisherigen Einschätzungen". Beim org. Umsatzwachstum werde daher nur noch ein Plus von 0 bis 2% erwartet, das ber. Ergebnis je Vz.-Aktie werde voraussichtlich stärker gegenüber dem Vorjahr schrumpfen als bislang erwartet, habe es geheißen.



Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6 / WKN A0HN5C) habe in H1 von 3,3% höheren Mieterträgen profitiert und das Ergebnis im operativen Geschäft (FFO I) um 13,5% auf 283,4 Mio. EUR gesteigert. Beim Konzerngewinn habe dennoch ein Rückgang auf 603,1 (652,7) Mio. EUR hingenommen werden müssen, da im Vergleich zum Vorjahr die Aufwertungen der Immobilien geringer ausgefallen seien. Für 2019 rechne das Unternehmen weiterhin mit einem FFO I von rund 535 Mio. EUR.



Beim Touristikkonzern TUI sei der Umsatz in Q3 des lfd. GJ um 3,7% auf 4,75 Mrd. EUR gestiegen. Der Preiskampf im Spanien-Geschäft und die Belastungen aus dem Flugverbot für die Boeing 737 MAX hätten jedoch für ein schwächeres EBITA von 100,9 (186,8) Mio. EUR gesorgt. CEO Joussen habe die Jahresprognose eines bereinigten Gewinns (EBITA) bekräftigt, der um bis zu 26% unter dem Vorjahreswert von 1,177 Mrd. EUR liegen solle.



Der Euro habe angesichts der Entspannungszeichen im Handelskonflikt den Weg gen Süden angetreten.



Die Verschiebung von Einfuhrzöllen durch die USA und die Mitteilung von chinesischer Seite, bereits in zwei Wochen in der Sache telefonieren zu wollen, habe die Ölpreise beflügelt. Nach den jüngsten Meldungen zum Handelsstreit habe die Risikobereitschaft der Investoren wieder zugenommen, was sich sofort negativ auf den Goldpreis ausgewirkt habe. (14.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung der US-Administration, einige der jüngst verhängten Strafzölle gegen chinesische Produkte aufzuschieben, hat die Stimmung an den deutschen Börsen ( DAX +0,60%, MDAX +0,06%, TecDAX +0,49%) gedreht und zu Kursgewinnen geführt, so die Analysten der Nord LB.Die Negativstimmung vom Vormittag aufgrund schwacher Konjunkturdaten habe damit schnell der Vergangenheit angehört. Bayer hätten mit einem Zugewinn von 1,88% an der Spitze des Leitindex gestanden, Henkel mit -7,12% allein auf weiter Flur ganz unten. Die Quartalszahlen und der Ausblick seien nicht nach dem Geschmack der Anleger ausgefallen.Die positiven Signale im Handelsstreit hätten auch den US-Börsen ( Dow Jones +1,48%, S&P-500 +1,50%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +195%) am Dienstag Auftrieb gegeben. Mit der Zollverschiebung dürfte wohl das US-Weihnachtsgeschäft mit einem blauen Auge davonkommen, was u.a. bei Apple zu einem Plus von 4,23% geführt habe. Auch Einzelhandelswerte wie Best Buy (+6,47%) und Hasbro (+2,75%) hätten profitiert. Nikkei 225 tendiere aktuell freundlicher bei 20.655 Punkten (+0,97%).