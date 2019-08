Der Nikkei 225 lege bislang zu: 20.709,79 (+0,6%).



Duft- und Aromenhersteller Symrise: Kräftige Zuwächse im ersten Halbjahr und optimistischer Ausblick. Laut Vorstandschef Bertram blicke Symrise "zuversichtlich auf die kommenden Monate, auch wenn sich die wirtschaftlichen Perspektiven in einigen Regionen der Welt etwas eintrüben". Er habe die Prognose für 2019 und die langfristigen Ziele bekräftigt, die ein jährliches organisches Umsatzwachstum von durchschnittlich 5 bis 7% bis 2025 vorsehen würden. Im ersten Halbjahr habe das Unternehmen 1,69 Mrd. EUR umgesetzt, ein Plus von gut 7%. Das operative Ergebnis sei um fast 8% auf 342 Mio. EUR gestiegen.



Der weltweit viertgrößte Rückversicherer Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221) habe im ersten Halbjahr den Gewinn um 19% auf 663 Mio. EUR gesteigert. Die Bruttoprämien hätten um 17,1% auf 11,7 Mrd. EUR zugelegt, währungsbereinigt sei dies ein Plus von 14,5% gewesen. "Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung sind wir auf einem guten Weg, 2019 einen Konzernnettogewinn nach Steuern in der Größen-ordnung von 1,1 Milliarden Euro zu erzielen", habe Konzernchef Henchoz die Prognose bestätigt.



Komme es zu Neuwahlen in Italien? Den Euro habe diese Frage belastet. Er sei etwas gesunken, habe aber die 1,12 USD-Marke gehalten.



Die Spekulationen am Markt über weitere Kürzungen der Produktionsmenge hätten bei den Ölpreisen für wieder anziehende Notierungen gesorgt. Das Vortagesminus habe jedoch nicht gänzlich ausgeglichen werden können. Gold habe gestern etwas an Schwung verloren und wieder unter der 1.500 USD-Marke notiert. (09.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,68%, MDAX +1,86%, TecDAX +1,45%) kehrten die Investoren auf das Parkett zurück, so die Analysten der Nord LB.Die große Verkaufswelle scheine vom Tisch zu sein, nachdem positive Konjunkturdaten aus China und gut aufgenommene Quartalszahlen die Stimmung hätten aufhellen können. Trotz mauer Zahlen habe thyssenkrupp (+4,3%) mit der Aussicht auf eine Überprüfung seiner Sparten die Anleger überzeugen können. Ein voraussichtlich großer Spartenverkauf habe Bayer mit +7% an die DAX-Spitze geschickt. Anders adidas : Die Zuversicht für eine Beschleunigung des Umsatzwachstums hätten Investoren dem Unternehmen nicht abgenommen. Es sei 2,2% nach unten gegangen.Am US-Aktienmarkt ( Dow Jones +1,4%, S&P-500 +1,9%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,2%) sei gestern eine beeindruckende Aufholjagd feststellbar gewesen. Die bisherigen Wochenverluste beim S&P 500 und beim Nasdaq Comp. seien komplett ausgeglichen worden. Die guten Konjunkturdaten aus China zusammen mit vorerst ausbleibenden negativen Nachrichten von der amerikanisch-chinesischen Handelsfront hätten beflügelt.