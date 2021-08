BMW stelle sich nach einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn wegen des weltweiten Chipmangels auf ein schwierigeres zweites Halbjahr ein. Mit zunehmender Dauer der Engpässe werde die Situation angespannter, habe BMW geäußert. Auch im zweiten Halbjahr sei mit Produktionseinschränkungen und damit verbundenen Auswirkungen auf den Fahrzeugabsatz zu rechnen. In der ersten Jahreshälfte habe BMW von der weltweit starken Nachfrage nach Autos profitiert. Der Umsatz habe sich in den ersten sechs Monaten um 28% auf 55,5 Mrd. EUR verbessert, der Nettogewinn sei auf 7,6 Mrd. EUR von 362 Mio. EUR nach oben geschnellt.



Der Halbleiterkonzern Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) kämpfe im Chip-Boom gegen Probleme mit der Produktion. Der Umsatz habe in Q3 2020/21 (April bis Juni) trotz der starken Nachfrage mit 2,72 Mrd. EUR nur marginal über dem Wert des zweiten Quartals gelegen, weil neue Corona-Ausbrüche in Asien die Fertigung vor allem im malaysischen Malakka bis zuletzt gebremst hätten. Vorstandschef Ploss habe von einer "weiterhin sehr angespannten Liefersituation" gesprochen. Die Vorräte seien auf einem historischen Tiefstand.



Angetrieben von gestiegenen Ölpreisen und einer fortschreitenden Nachfrageerholung erhöhe BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) seine Dividende. Die Gewinnausschüttung je Aktie steige um 4% auf 5,46 Cents. Der bereinigte Nettogewinn sei in Q2 auf 2,8 Mrd. USD gestiegen. Im Vorjahresquartal sei noch ein Verlust von 6,68 Mrd. eingefahren worden. Der Konzern rechne mit einer Erholung der Ölnachfrage auf das Niveau von vor der Pandemie in der zweiten Jahreshälfte 2022.



Conti (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) steige bei einem Spezialisten für automatisiertes Einparken ein. Das Start-up Kopernikus aus Leipzig habe eine auf Sensoren und künstlicher Intelligenz basierende Technologie entwickelt, mit der Parkhäuser ausgerüstet werden könnten, um Autos ohne Fahrer einzuparken. Die Technik könne auch für das Rangieren von Fahrzeugen in Autofabriken eingesetzt werden. Conti übernehme eine Minderheitsbeteiligung an Kopernikus.



Gleiches Bild wie am Vortag: Der Euro büße seine Vormittagsgewinne ein und notiere etwas leichter. Der USD habe hingegen von starken US-Auftragsdaten profitiert.



Der Druck auf die Ölpreise halte weiter an. Die Belastungsfaktoren seien die gleichen: die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und enttäuschende Konjunkturdaten aus führenden Volkswirtschaften. Gleiches Bild beim Gold: erneut glanzloser. (04.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger blieben am deutschen Aktienmarkt weiter vorsichtig, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,09% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,24% gesunken. Der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,07% gestiegen. Der vorsichtige Ausblick von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) habe den Autobauer an das DAX-Ende mit -5,16% geschickt.An der Wall Street hätten sich gestern ermutigende Firmenbilanzen gegen die wieder aufflackernde Coronavirus-Pandemie durchgesetzt. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,80%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,82% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,55% geklettert,Der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) mache einen Aufwärtstrend bei den Passagierzahlen aus und habe dank staatlicher Zahlungen und Kostensenkungen erstmals in der Corona-Krise operativ schwarze Zahlen geschrieben. Im ersten Halbjahr habe das Ergebnis vor Zinsen und Steuern bei 116 Mio. EUR gelegen, nach einem Verlust von 210 Mio. EUR im Vorjahr.