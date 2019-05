Der Nikkei 225 melde sich nach der langen Handelspauseschwach zurück - aktuell notiere er bei 21.916,24 Punkten (-1,5%).



Der Medizintechnikhersteller Carl Zeiss Meditec habe im ersten Halbjahr 2018/2019 einen Umsatz von 667,2 Mio. EUR (+8,7%) und ein EBIT von 110,4 (88,2) Mio. EUR erzielt. Beide strategische Geschäftseinheiten hätten zum Wachstum beigetragen. "Für das gesamte Geschäftsjahr erwarten wir einen Umsatz in einer Bandbreite von 1,35 bis 1,42 Mrd. EUR. Die EBIT-Marge soll nun zwischen 15,0% und 17,5% (bisher: 14,0% bis 16,0%) liegen", so CEO Monz.



Der Autozulieferer Stabilus rechne aufgrund der schwächelnden Autokonjunktur im GJ 2018/19 nicht mehr mit einer Umsatz-steigerung. Die Erlöse sollten mit rund 960 Mio. EUR nur noch auf Vorjahresniveau liegen. In Q2 seien die Umsätze um 4,7% auf 239,1 Mio. EUR rückläufig gewesen, beim EBIT seien mit 35,7 Mio. EUR 9,2% weniger erzielt worden.



Der schärfere Ton im Handelsstreit habe zwar den USD gestützt. Dennoch habe sich die europäische Gemeinschaftswährung robust gezeigt.



Die Verschärfung des Handelsstreits zwischen China und den USA hätten die Notierungen der Ölpreise deutlich ins Minus gedrückt. Erst im späteren Handel habe das Vorzeichen ins Plus gewechselt. Der Goldpreis habe sich etwas schwächer präsentiert. (07.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger reagierten verschnupft am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,01%, MDAX -1,16%, TecDAX -1,32%) auf den sich verschärfenden Handelsstreit, so die Analysten der Nord LB.Händler hätten von Gewinnmitnahmen nach den vergangenen Kurssteigerungen berichtet. Am DAX-Ende habe sich BASF mit -5,16% nach dem Dividendenabschlag wieder gefunden. Generell habe gestern der Automobilsektor unter der jüngsten Entwicklung im Handelsstreit gelitten. Im MDAX habe Dürr ( ISIN DE0005565204 WKN 556520 ) im Fokus gestanden. Eine Ratingänderung habe den Wert 5,7% in den Keller geschickt.Auch an der Wall Street ( Dow Jones -0,3%, S&P-500 -0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,5%) seien gestern kaum Käufer zu finden gewesen. Die Verunsicherung habe auf dem Parkett überwogen. Aktien, die einen Großteil ihrer Umsätze in China erwirtschaften würden, hätten besonders unter Druck gestanden. Dazu hätten beispielsweise Titel von Chipherstellern gezählt.