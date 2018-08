Trotz Umsatzplus von +2,3% auf EUR 361,6 Mio. sei der Vorsteuergewinn bei Fielmann in Q2 um 13% auf EUR 54,8 Mio. deutlich zurückgegangen. Der Nettogewinn habe bei EUR 37,24 (42,38) Mio. gelegen. Ein ähnliches Bild habe der französische Mischkonzern Bouygues im ersten Halbjahr gezeigt, dessen operativer Gewinn trotz Umsatzsteigerung (+4% auf EUR 15,74 Mrd.) auf EUR 303 (347) Mio. gesunken sei. Der Vorstand habe seine Jahresziele bekräftigt.



Halbjahresbilanz bei Bertelsmann: Der Umsatz sei auf EUR 8,2 Mrd. (+1%) gestiegen, der Überschuss sei bei EUR 500 Mio. geblieben. Der SAP-Rivale Salesforce (ISIN US79466L3024 / WKN A0B87V) habe in Q2 den Umsatz um 27% auf USD 3,28 Mrd. gesteigert und seinen Gewinn auf USD 299 (46) Mio. ebenfalls. Allerdings sei die Gewinnprognose wegen hoher Investitionen in Forschung, Entwicklung und Vertrieb hinter den Erwartungen zurückgeblieben.



Wegen des Brexits wolle der japanische Elektronikkonzern Panasonic zum Erhalt von freiem Waren- und Personenverkehr und zur Vermeidung von Steuerproblemen seinen europäischen Hauptsitz von London nach Amsterdam verlegen.



Die Krise um die Türkische Lira greife auf andere Schwellenländer über. Im Fokus der Investoren stünden neben der Türkei vor allem Argentinien, das den IWF um Hilfe ersucht habe, sowie Südafrika, Brasilien und Indien, deren Staatsverschuldungen und Währungsschwächen den USD stärken, aber den Eurokurs nur wenig tangieren würden - der bewege sich allerdings wieder leicht unter der USD 1,17-Marke.



Der Anstieg der Ölpreise setze sich fort, Brent habe USD 77,36 gekostet, WTI mit Verteuerung auf USD 70,20. Der Goldpreis sei wieder unter USD 1.200 gefallen. (31.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch am Donnerstagnachmittag kam kaum positive Bewegung in den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,54%, MDAX -0,37%, TecDAX -0,63%), es reichte nicht für ein Plus, so die Analysten der Nord LB.Im Fahrwasser von Continental (+0,75%) hätten Autowerte und Zulieferer zugelegt. Das Plus vom Vortag habe Fresenius Medical Care (FMC) ( ISIN DE0005785802 WKN 578580 ) fast vollständig wieder abgegeben (-3%) und mit dem Mutterkonzern das Schlusslicht im DAX gebildet.Ein Mangel an guten Nachrichten und der nach wie vor ungelöste Handelsstreit mit China habe die Rekordfahrt am amerikanischen Aktienmarkt ( Dow Jones -0,53%, S&P-500 -0,44%, Nasdaq -0,23%) gestoppt. Die Amazon-Aktie habe erstmals den Wert von USD 2.000 übersprungen. Nikkei 225 habe sich nur ganz leicht nach unten bewegt und notiere aktuell bei 22.863,69 Punkten