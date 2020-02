Getragen von einer hohen Nachfrage aus der Halbleiterindustrie und den zuvor getätigten Akquisitionen sei JENOPTIK trotz schlechterer konjunktureller Rahmenbedingungen 2019 gewachsen. Während die Erlöse um 2,5% auf 855 Mio. EUR gestiegen seien, habe das operative Ergebnis (EBITDA) um 5% auf rund 134 Mio. EUR zugelegt. Die Auftragsentwicklung in Q4 und ein anhaltend guter Verlauf im Halbleiterausrüstungsgeschäft würden den Vorstand zuversichtlich stimmen, 2020 erneut zu wachsen, habe es geheißen.



Der Industriezulieferer NORMA habe 2019 die Konjunkturflaute und die Krise der Autobranche zu spüren bekommen. Obwohl der Umsatz um 1,5% auf rund 1,1 Mrd. EUR gestiegen sei (bereinigt: -2%), sei das bereinigte operative Ergebnis um 16,4% auf 144,8 Mio. EUR gesunken. Die EBITA-Marge sei auf 13,2% (-2,8%) zurückgegangen.



Ahold (ISIN NL0011794037 / WKN A2ANT0) habe in Q4 besser als erwartet abgeschnitten und dabei von einem starken US-Geschäft profitiert. Der Umsatz habe um 3,1% auf 17,38 Mrd. EUR zugelegt. Das operative Ergebnis sei auf 765 (Vorjahr: 743) Mio. EUR geklettert. Für das laufende Jahr erwarte der Lebensmittelriese ein Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie im mittleren einstelligen Prozentbereich.



Der US-Netzwerkausrüster Cisco habe trotz eines Umsatzrückgangs seinen Gewinn in Q2 gesteigert. Das Nettoergebnis habe im Jahresvergleich um 2% auf 2,9 Mrd. USD zugelegt. Die Erlöse seien um 3,5% auf 12 Mrd. USD gesunken. Cisco wolle sich stärker auf Software und Cybersicherheit konzentrieren, um den Rückgang im traditionellen Hardware-Geschäft abzufangen.



Auch wenn die europäische Industrieproduktion im Dezember schwach ausgefallen sei, der Euro habe sich auf seinem niedrigen Niveau weitgehend behaupten können.



Die Ölpreise hätten zur Wochenmitte an die Erholung des Vortages angeknüpft. Dabei sei das Umfeld nicht gerade rosig gewesen: Die US-Ölreserven seien laut API in der vergangenen Woche angestiegen und die OPEC habe angesichts der Coronavirus-Epidemie die Prognose für die Ölnachfrage in Q1 kräftig gesenkt. Pro Tag dürfte die durchschnittliche Nachfrage um 440.000 Barrel niedriger ausfallen als erwartet. Gold sei auch am Mittwoch blass geblieben; die Bewegungen hätten sich in engen Grenzen gehalten. (13.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Rekordfahrt am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,89%, MDAX +0,15%, TecDAX +0,59%) geht weiter, so die Analysten der Nord LB.Auch gestern habe der DAX dank weiterer Entspannungssignale in der Coronavirus-Epidemie ein neues Hoch gesehen. Besonders Autowerte hätten von der Hoffnung am Markt und den Signalen aus China profitiert, zumal China der wichtigste Wachstumsmarkt für die Autobauer sei. So seien VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), Daimler und BMW zwischen 3 und 4% gestiegen. Doch der Spitzenreiter sei der Zulieferer Continental mit einem Anstieg um fast 7% geworden. Hier sei zusätzlich auf die Fantasie bei der geplanten Abspaltung der Antriebssparte Vitesco verwiesen worden.Auch bei den US-Börsen ( Dow Jones +0,9%, S&P 500 +0,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,9%) habe es neue Rekordstände für alle drei Indices gegeben. Die Hoffnungsschimmer beim Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus hätten zu gleich die Hoffnungen auf eine rasche Konjunkturerholung genährt. Nikkei 225 gut gehalten, trotz des jüngst sprunghaften Anstiegs der Virus-Zahlen wg. neuer "Messmethoden" -33 Punkte.