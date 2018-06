Der österreichische Leuchtenhersteller Zumtobel habe im abgelaufenen GJ 2017/18 unter einem intensiven Preisdruck gelitten. Hinzu seien Kosten für die strategische Neuorientierung und negative Währungseffekte gekommen. Der Umsatz sei um 8,2% auf 1,197 Mrd. EUR geschrumpft, der op. Gewinn (EBIT) sei auf 19,7 (72,4) Mio. EUR eingebrochen. Das Jahresergebnis sei mit 46,7 Mio. EUR deutlich negativ gewesen.



Probleme auch beim Zumtobel-Konkurrenten OSRAM. Dieser habe zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate die Ziele für das GJ 2018 wegen einer Marktabschwächung im Automobilbereich und Projektverschiebungen nach unten gesetzt. Der Lichttechnikkonzern erwarte nur noch ein Umsatzplus zwischen 1% und 3% (bisher: 3% bis 5%). Der operative Gewinn (ber. EBITDA) solle zwischen 570 und 600 (bisher: 640) Mio. EUR liegen.



Deutsche Bank bestehe zweiten Teil des US-Stresstests nicht.



Der Euro (1,1567) habe nach volatilem Handelsverlauf am Ende marginal zugelegt und von der besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsstimmung in der Euro-Zone profitiert.



Brent-Öl sei auch am Donnerstag auf dem Vormarsch gewesen. Hintergrund seien u.a. Lieferausfälle aus Libyen gewesen.



Nachdem der Goldpreis zunächst leicht habe zulegen können, seien die Aufschläge im Handelsverlauf wieder verlorengegangen. Am Ende habe erneut ein negatives Vorzeichen bei der Preisveränderung des gelben Metalls gestanden. (29.06.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Gleich mehrere Faktoren haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,39%, MDAX -1,48%, TecDAX -2,70%) belastet, so die Analysten der Nord LB.Neben allgemeinen Konjunkturängsten wegen des Handelskrieges sei es vor allem die zweite Gewinnwarnung des Lichtspezialisten OSRAM (-21,67%) gewesen, die die Anleger beunruhigt habe. Aber auch die Unsicherheit hinsichtlich der Ergebnisse des aktuell stattfindenden EU-Gipfels habe belastet.Automobilwerte und Zulieferer seien nach der OSRAM-Gewinnwarnung unter Druck gewesen. Infineon ISIN DE0006231004 WKN 623100 ) sei als Tabellenletzter um 4,23% abgesackt, für VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) sei es um 2,32% nach unten gegangen. Zudem laste auf den Automobilwerten die Forderung, dass ab dem 1.9.2018 nur noch Modelle in der EU zugelassen werden dürfen, die nach dem neuen Abgasstandard WLTP zertifiziert seien. So sang- und klanglos wie Jogis Jungs habe sich auch Nationalmannschaftsausrüster adidas (-2,70%) aus dem Handel verabschiedet. Der letzte Platz in der Tabelle sei dem Sportartikelhersteller wenigstens erspart geblieben. Dow Jones +0,41%, S&P-500 +0,62%, Nasdaq +0,79%) am Berichtstag zulegen können. Enttäuschende Konjunkturmeldungen und die anhaltende Unsicherheit im Handelskonflikt hätten allerdings höhere Gewinne verhindert. Amazon (+2,47%) übernehme die Online-Apotheke PillPack und schicke damit Drogerie- und Apothekenwerte auf Talfahrt: Dow-Neuling Wallgreens verliere 9,90%.Der Nikkei-225 bewege sich kaum; aktuell bei 22.278 Punkten.