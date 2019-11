innogy habe in den ersten neun Monaten ein bereinigtes EBIT von 1,060 (1,455) Mrd. EUR erzielt. Das bereinigte Nettoergebnis habe mit 212 Mio. EUR um 53,7% unter Vorjahr gelegen. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass die Übernahme durch E.ON zu erheblichen strukturellen Effekten geführt habe. innogy habe die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt und erwarte nun nur noch ein bereinigtes EBIT von etwa 1,6 (bisher: 2,2) Mrd. EUR.



Beim österreichischen Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) sei in den ersten neun Monaten der Umsatz auf 345,9 Mio. EUR (+11,3%) angestiegen. Das EBIT sei mit 54,5 (54,3) Mio. EUR stabil geblieben, während der Nettogewinn auf 26,6 (33,0) Mio. EUR geschrumpft sei. Der Auftragseingang, der bei 376,5 (368,1) Mio. EUR gelegen habe, lasse das Unternehmen positiv in die Zukunft blicken. Während das Geschäft in Nordamerika geschwächelt habe, hätten andere Regionen zulegen können. "Trotz der langsamen Entwicklung in Nordamerika haben wir die steigende internationale Dynamik für uns optimal genützt und ein solides Ergebnis eingefahren", habe Konzernchef Grohmann gesagt.



MTU rechne 2020 mit einem organischen Wachstum in allen zivilen Bereichen und einem Anstieg des operativen Ergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich. Im militärischen Geschäft gehe der Konzern von stabilen Umsätzen aus.



Die Lethargie beim Euro-Kurs habe weiter angehalten.



Die Ölpreise hätten am Berichtstag nachgegeben. Der überraschende Anstieg der US-Reserven, ein neuer Rekordwert bei der US-Förderung und eine erneute Eintrübung im Verhältnis China/USA hätten belastet. Der Goldpreis habe in etwa auf dem Niveau des Vortages geschlossen. (29.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Streit zwischen den USA und China wegen Hongkong hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,31%, MDAX -0,09%, TecDAX +0,43%) vorsichtig agieren lassen, so die Analysten der Nord LB.Bei ruhigem Handel (Thanksgiving-Feiertag in den USA) hätten sich die Bewegungen in Grenzen gehalten. Automobilwerte hätten etwas stärker eingebüßt: Als exportorientierte Werte würden sie unter jeder schlechteren Nachricht im Verhältnis der USA zu China leiden ( BMW -1,50%, Daimler -0,90%). Positive Impulse vom Investorentag habe es bei MTU gegeben, die 0,62% zugelegt hätten.Die US-Börsen seien wegen "Thanksgiving" geschlossen geblieben. Nikkei 225 habe 0,49% auf 23.294 Punkte abgegeben.