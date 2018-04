Der Nikkei-Index habe bislang moderat (21.282,68, -0,5%) auf die negativen Vorgaben an der Wall Street reagiert.



Renault und Nissan würden einem Bericht zufolge über einen Zusammenschluss sprechen. Ziel der Verhandlungen sei die Fusion der beiden bereits über gegenseitige Beteiligungen verflochtenen Unternehmen, habe es geheißen.



Nemetschek habe für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum im "prozentual klar zweistelligen" Bereich in Aussicht gestellt. Die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) werde sich trotz hoher Investitionen weiter im angestrebten Korridor von 25 bis 27% befinden. Bis zum Jahr 2020 solle der Umsatz auf mehr als 600 Mio. EUR erhöht werden.



Der Euro sei am Ostermontag im US-Handel etwas unter Druck geraten. Nachdem er kurzzeitig unter 1,23 USD gefallen sei, habe er zuletzt bei 1,2300 USD notiert. Die Europäische Zentralbankhabe wegen der Osterfeiertage keinen Referenzkurs festgesetzt (Donnerstag: 1,2321 USD; Mittwoch: 1,2398 USD).



Die Ölpreise hätten am Ostermontag zwar anfangs zulegen können, seien im Handelsverlauf jedoch deutlich ins Minus gerutscht. Laut Händlern hätten Anleger vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China risikobehaftete Anlagen gescheut. Der Preis für die Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei auf 63,04 USD gesunken. Der Goldpreis habe von der Nervosität der Anleger profitiert und gestern deutlich auf 1.340,96 USD zugelegt. (03.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Kurz vor dem Osterwochenende zeigten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,31%, MDAX +0,96%, TecDAX +0,48%) doch wieder etwas optimistischer und ließen den DAX über den 12.000 Punkte-Marke in das verlängerte Wochenende gehen, so die Analysten der Nord LB.Zu den Favoriten unter den Einzeltiteln hätten die Automobilwerte gezählt. Die Aussicht auf eine Komplettfusion der Partner Renault und Nissan habe auch auf die deutschen Automobilbauer ausgestrahlt. BMW Daimler und VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) hätten zwischen 3 und 4 Prozent zugelegt.Was für ein negativer Start an der Wall Street ( Dow Jones -1,9%, S&P-500 -2,2%, Nasdaq -2,7%) am Ostermontag: Kursverluste bei Technologie- und Börsenschwergewichten wie Amazon und Intel sowie eine neue Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China hätten zu herben Kursverlusten geführt. Amazon habe unter einem Trump-Kommentar gelitten und 5,2% verloren.