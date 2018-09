Der Schweizer Verpackungskonzern SIG plane, an die Börse zurückzukehren. SIG stelle Kartons für Getränke und Nahrungsmittel her und habe 2017 mit über 5.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,66 Mrd. EUR erwirtschaftet. Das Unternehmen plane in den kommenden Monaten eine Notierung an der SIX in Zürich. Dabei wolle der Tetra-Pak-Konkurrent durch die Ausgabe neuer Aktien rund 1 Mrd. Franken einnehmen.



Der südkoreanische Stahlkonzern Posco rüste sich mit Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe für den zunehmenden Wettbewerb im Werkstoffgeschäft. Das Unternehmen habe angekündigt, seine in den kommenden fünf Jahren geplanten Ausgaben auf umgerechnet rund 35 Mrd. Euro mehr als zu verdoppeln. Über die Hälfte der Summe solle in die Modernisierung der eigenen Anlagen oder den Zukauf neuer fließen. Darüber hinaus wolle Posco Geld in Bereiche wie Lithium-Batterien und in den Ausbau des Energiegeschäfts investieren.



Der Euro habe zum Wochenstart freundlicher über 1,16 USD notiert. Anders habe es bei der Türkischen Lira ausgesehen, die erneut unter Druck geraten sei. Die Ankündigung der türkischen Notenbank, dass man auf der kommenden Sitzung im September den geldpolitischen Kurs anpassen werde, habe für keine nachhaltige Unterstützung gesorgt. Auch das Britische Pfund sei aufgrund von Brexit-Sorgen ins Hintertreffen geraten. Euro-Investoren hätten zuletzt 0,9028 GBP bekommen. Zuvor hätten sie nur 0,8952 GBP erhalten.



Der schwache Start der Ölpreise in die neue Woche sei im Laufe des Tages ausgebügelt worden. Preisstützend würden die Aussicht auf ein fallendes Angebot des OPEC-Landes Iran und die Skepsis von Marktteilnehmern wirken, ob der Ausfall Irans tatsächlich ausgeglichen werden könne. Der Preis für die Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei unverändert bei 69,79 USD geblieben. Nahezu keine Veränderung habe es gestern beim Goldpreis gegeben. Die Feinunze habe 1.200,40 USD nach 1.200,71 USD am Vortag gekostet. (04.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Keine Impulse von Amerika und weiterhin eine große Verunsicherung unter den Investoren aufgrund der Währungsturbulenzen in Schwellenländern sowie der Handelsstreitigkeiten: Für den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,14%, MDAX -0,30%, TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 +0,39%) bedeutete dies einen überwiegend schwachen Start in die neue Handelswoche, so die Analysten der Nord LB.Autobauer seien wiederholt von Zollsorgen belastet worden: VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (DAX-Schlusslicht) -2,1%, Daimler -1,3%, BMW -0,7%. Nikkei 225 notiere etwas leichter, aktuell bei 22.664,45 Punkten.