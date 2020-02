Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Coronavirus dominiert seit Wochen die Nachrichten, so Markus Reinwand, CFA bei der Helaba.Korrekturen, die durch externe Schocks hervorgerufen würden, würden häufig in vier Phasen verlaufen: In der ersten Phase sei an den Märkten eine Schreckreaktion auf das unerwartete Ereignis zu beobachten. Diese Kursreaktion sei im Falle von Corona vergleichsweise gering gewesen. In der zweiten Phase komme es typischerweise zu einer Gegenreaktion nach dem Motto "Es wird schon nicht so schlimm". Häufig würden vergleichbare Begebenheiten aus der Vergangenheit als Orientierungsgröße dienen. Jedes Ereignis habe aber seine Besonderheiten und so würden in der dritten Phase schlechte Nachrichten Zweifel an dieser Zuversicht nähren. Aktien würden erneut unter Druck geraten, im Extremfall komme es zu panikartigen Verkäufen. Die Phasen eins bis drei seien aus Mangel an belastbaren Daten sehr stark emotional geprägt, es werde auf Heuristiken zurückgegriffen. Die ökonomischen Konsequenzen könnten lediglich qualitativ eingeschätzt werden. Erst in der vierten Phase ermögliche eine verbreiterte Informationsbasis, die Auswirkungen zu quantifizieren.Derzeit befinden wir uns noch in Phase drei, so die Analysten der Helaba. Die Sorglosigkeit, auf die die Analysten der Helaba in den vergangenen Wochen bereits mehrfach hingewiesen hätten, sei zuletzt in Panik umgeschlagen. Dies würden Indikatoren wie die implizite Aktienmarktvolatilität zeigen, die sprunghaft gestiegen sei. Aktuell würden sowohl der VIX für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) als auch der VDAX für den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) fast schon die Spitzenwerte vergangener Phasen extremer Unsicherheit erreichen. Kurzfristig könne es an den Aktienmärkten durchaus noch zu Übertreibungen nach unten kommen. Erfahrungsgemäß würden derartige Marktphasen für mittelfristig orientierte Anleger aber die Gelegenheit bieten, antizyklisch Positionen aufzubauen. (28.02.2020/ac/a/m)