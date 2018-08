Zur Wochenmitte sei der Handelskonflikt zwischen China und den USA wieder in den Fokus der Märkte gerückt. Während das Thema bei Anlegern in der letzten Woche weniger Beachtung gefunden habe, seien beide Länder aktuellen Berichten zufolge dabei, eine Wiederaufnahme der Gespräche vorzubereiten. Wie bereits in der Vergangenheit könnte die US-Regierung nach einer Bloomberg Meldung im Vorfeld der Verhandlungen den Druck auf die chinesische Führung erhöhen. Im Raum stehe eine mögliche Anhebung der Strafzölle auf zusätzliche chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar, von bisher angedachten zehn auf 25 Prozent. In der Folge seien asiatische und europäische Titel in Mitleidenschaft gezogen worden, während der US-Markt angetrieben von starken Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985)-Ergebnissen leicht habe zulegen können.



Der iPhone-Hersteller habe besser als erwartete Quartalszahlen gezeigt und der Aktie nachbörslich ein Plus von vier Prozent verschafft. Insbesondere starke Verkaufszahlen für das hochpreisige Prestigemodell iPhone X hätten positiv überrascht. Das Unternehmen habe es darüber hinaus geschafft am Donnerstag als erstes Unternehmen überhaupt die historische Bewertung von einer Billion US-Dollar zu durchbrechen. In der Folge hätten US-Technologiewerte wieder zulegen können.



Ebenso positiv überrascht habe letzte Woche der US-Elektroautobauer Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal. Die Aktie habe nach Veröffentlichung des Quartalsberichts um bis zu 16 Prozent zugelegt. Ausschlaggebend sei Berichten zufolge eine Entschuldigung des Tesla-Chefs Elon Musk für seine ausfälligen Bemerkungen während der Telefonkonferenz im Rahmen der Veröffentlichung der Vorquartalszahlen gewesen.



Dass sich die Branche derzeit im technologischen Umbruch befinde, spüre auch die deutsche Konkurrenz. Diese habe zum Wochenausklang mit ihrem Zahlenwerk nicht überzeugen können. Nachdem Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) bereits letzte Woche die Erwartungen deutlich habe dämpfen müssen, hätten auch BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) und Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) nach der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse schwächer tendiert. Der Münchner Autobauer habe sich vor allem belastet von höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung gezeigt. Continental habe ebenso einen Rückgang des operativen Ertrags aufgrund von Forschungsinvestitionen hinnehmen müssen, aber ansonsten weitgehend stabil berichtet.



Auf Wochensicht würden an den globalen Aktienmärkten wieder die Sorgen über eine weitere Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA überwiegen. So habe der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) auf Wochensicht zu Freitagnachmittag 0,3 Prozent tiefer tendiert. Stärker belastet hätten sich die Aktienbörsen in Europa und Japan gezeigt. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) bewege sich aktuell mit einem Minus von 1,6 Prozent in negativem Terrain. Ebenso liege der deutsche Leitindex auf Wochensicht derzeit mit 2,2 Prozent im Minus. Im Zuge der verschärften US-Rhetorik seien insbesondere asiatische Aktientitel in Mitleidenschaft gezogen worden. Der MSCI EM Asia habe 2,5 Prozent abgegeben. Ebenso notiere der japanische Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) um 0,8 Prozent tiefer. (Ausgabe vom 03.08.2018) (06.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte starteten zu Anfang der letzten Woche zunächst leichter, so die Experten von Union Investment.Belastend gewirkt habe die eingetrübte Stimmung im US-Technologiesektor, nachdem letzte Woche die Technologieschwergewichte Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) und Twitter (ISIN US90184L1026/ WKN A1W6XZ) mit enttäuschenden Quartalsergebnissen überrascht hätten. Technologiewerte seien daraufhin unter Druck geraten. Der US-Technologieindex NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei in der Folge zu Wochenbeginn über ein Prozent abgesackt.In Deutschland habe insbesondere der Walldorfer Technologiekonzern SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) den Gegenwind aus den Vereinigten Staaten gespürt. Zulegen können hätten im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) hingegen Finanztitel, nachdem neue Medienberichte über interne Umbaumaßnahmen die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) an die Spitze des DAX hätten vorrücken lassen. Banken hätten am Dienstag ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen können, bis diese von aufkommenden Handelssorgen ausgebremst worden seien.