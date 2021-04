Für viele Anleger würden Aktien daher inzwischen als sichere Wette gelten. Dies zeige sich unter anderem an der geringen Nachfrage nach Kursabsicherung, dem hohen Anteil an Optimisten in vielen Umfragen unter Investoren und der ausgesprochen offensiven Positionierung. Dass es trotz anziehender Konjunktur an der Börse auch einmal in die andere Richtung gehen könne, wie es in den vergangenen Wochen bei chinesischen Aktien zu beobachten gewesen sei, würden nur noch wenige Marktteilnehmer erwarten.



Die entscheidende Frage sei: Wie viel von diesen ausgesprochen aktienfreundlichen Themen sei inzwischen schon eingepreist? Dabei könne ein Blick in die Historie Orientierung bieten. Seit dem Tief im März 2020 habe der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) in der Spitze 87% zugelegt. In keinem der Bullenmärkte seit 1949 sei im selben Zeitraum der Kursanstieg derartig kräftig gewesen. Die Rally sei sogar dynamischer als die Hausse nach der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, die im März 2009 eingesetzt habe. Dabei seien Aktien damals mit einer deutlicheren Unterbewertung gestartet. Auf Basis der Gewinnschätzungen für die kommenden zwölf Monate habe der S&P 500 ein KGV von rund 10 aufgewiesen. Im März 2020 habe das KGV dagegen rund 15 betragen, was dem langfristigen Durchschnitt entspreche.



Mittlerweile seien US-Aktien allerdings teuer. Auf Basis absoluter Bewertungskennziffern sei der S&P 500 derzeit ähnlich hoch bewertet wie zur Hochphase des New Economy-Booms im Jahre 2000. Selbst die zu erwartende Risikoprämie von Aktien gegenüber Renten sei deutlich abgeschmolzen. Auf vergleichbaren Niveaus hätten in der Vergangenheit häufig längere Konsolidierungsphasen eingesetzt. Beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei die Überbewertung zwar nicht so stark ausgeprägt wie beim S&P 500, aber auch deutsche Standardwerte würden inzwischen deutlich oberhalb des langfristig fairen Bereichs notieren.



Auch wenn die Bewertung kein besonders guter Timing-Indikator sei, liefere sie wertvolle Hinweise für die mittelfristigen Ertragsaussichten von Aktien. Insofern könnte die aktuelle Berichtssaison wichtige Signale geben. Nur wenn starke Ergebnisse dazu führen würden, dass die ohnehin schon hohen Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre weiter nach oben revidiert werden müssten, ergäbe sich aus fundamentaler Sicht noch Kurspotenzial, andernfalls würden Rücksetzer drohen. Angesichts des ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnisses sollten sich Anleger eher zurückhalten. (26.04.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seitdem das chinesische Börsenbarometer CSI 300 im Februar erfolglos versuchte, sein Allzeithoch aus dem Jahr 2007 zu überwinden, haben Aktien aus dem Reich der Mitte in der Spitze rund 15% verloren, so Markus Reinwand, CFA bei der Helaba.Signalcharakter für andere Aktienindices habe diese Korrektur zumindest bislang nicht gehabt. Im Gegenteil: Dies- und jenseits des Atlantiks jage ein Rekord den nächsten. Dass gerade hierzulande die dritte Welle der Corona-Pandemie weitere Restriktionen nach sich ziehen wird, ist für Aktien kein Thema, so die Analysten der Helaba. Schließlich würden weltweit massiv gestiegene Einkaufsmanagerindices insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe auf eine dynamische Konjunkturerholung hindeuten. Wenn es doch irgendwo klemme, würden die Staaten mit massiven Konjunkturprogrammen in die Bresche springen. Außerdem hätten es weder FED noch EZB eilig, an ihrem ultralockeren geldpolitischen Kurs etwas zu ändern.