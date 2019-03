Paris (www.aktiencheck.de) - Robuster als befürchtet: Obwohl sich die US-Konjunktur in der Spätphase des Aufschwungs befindet und sowohl Arbeitslosenquote als auch Kapazitätsauslastungen dies schon seit Monaten signalisieren, ist die US-Konjunktur nicht totzukriegen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Januar habe die Industrie in den USA überraschend mehr Aufträge an Land gezogen - die Bestellungen langlebiger Güter hätten um 0,4 Prozent zugelegt. Das sei umso verwunderlicher, als Experten zuvor einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet hätten. In Spätphasen einer Hausse könnten jedoch auch vermeintlich gute Nachrichten auf dem Parkett für Unruhe sorgen. Insbesondere dann, wenn Inflation drohe. Doch auch diese bleibe auf einem moderaten Niveau. Dies lasse den Notenbanken Spielraum und gebe auch dem Aktienmarkt Luft für Kursgewinne.



Dieses Potenzial scheine insbesondere nach der Korrektur 2018 noch immer vorhanden zu sein. Hinzu kommt, dass sich weltpolitische Risikofaktoren aktuell in Luft aufzulösen oder zumindest zu verschieben scheinen, so die Analysten der BNP Paribas. Beispiele seien der Brexit - einen Austritt ohne Regelung solle es nicht geben - oder auch der Handelskrieg der USA mit China. Ende 2018 hätten die Handels- und auch die Konjunkturdaten bereits signalisiert, wie hoch US-Präsident Donald Trump mit seinen Drohungen pokere. Nun seien beide Parteien am Verhandlungstisch und würden ab und an versöhnliche Signale senden. Die Eskalation erscheine heute weniger wahrscheinlich, wenngleich nicht ausgeschlossen. Für Aktien aus den USA sei das ein gutes Signal. Die Hochs von 2018 seien nahe, das Potenzial für Kurssteigerungen sei da. (15.03.2019/ac/a/m)



