Laut einer Statistik der BofA seien in den letzten fünf Monaten weltweit 569 Milliarden Dollar in Aktien geflossen. In den zwölf Monaten davor seien es indes "nur" 452 Milliarden Dollar gewesen. Diese Entwicklung könne als weiteres Indiz - zusammen mit der Erkenntnis, dass vor der Pandemie etwa 10% Privatanleger am Aktienmarkt aktiv gewesen seien, im Verlauf der Pandemie deren Anteil auf über 20% geklettert sei - für eine Überhitzung verstanden werden. Die deutliche Abweichung des S&P 500 vom 24-Monatsdurchschnitt sowie ambitionierte Bewertungen würden zudem diesen Eindruck untermauern.



Dem DAX sei es am letzten Handelstag des Monats gelungen, sich im Bereich der 21-Tagelinie (15.827) zu halten. Die Projektionsmarke (138%) bei 15.989 Zählern habe sich zunächst als eine nicht zu überwindende Hürde dargestellt. Ohnehin bestünden aus charttechnischer Sicht mit Blick auf das noch vorhandene Aufwärtspotenzial Zweifel.



Eine ganze Reihe von Indikatoren stünden im Widerspruch zur Kursentwicklung des DAX. Zwar lasse sich aus dieser Konstellation nicht direkt ein Handelssignal ableiten, als Warnsignal auf eine nicht idealtypische Entwicklung (Divergenzen) könne dies aber sehr wohl verstanden werden. Besonders steche die fehlende Trendintensität - getreu dem Motto "es braucht Kraft, um etwas nach oben zu ziehen, fallen kann es allein" - ins Auge. Unterstützungen seien bei 15.863, 15.758 und 15.677 (55-Tagelinie) zu finden. (01.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte befanden sich bis zuletzt in Feierlaune, so die Analysten der Helaba.Der DAX habe in der Nähe seines Rekordhochs gehandelt, während der S&P 500 den siebten Monat in Folge mit Kursgewinnen abgeschlossen habe. Eine derartige Gewinnstrecke sei extrem ungewöhnlich und führe in der Regel zu einer deutlichen Abwärtsreaktion. Es zeige sich, dass durch die von den Notenbanken kommende Liquidität immer mehr Geld an den Aktienmarkt ströme.