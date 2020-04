Der Nikkei 225 notiere im Minus - aktuell bei 17.853,70 Punkten (-0,9%).



Der Autozulieferer Continental kassiere seinen Ausblick und ordne Kurzarbeit an. Die von Behörden zur Eindämmung der Pandemie verfügten Einschränkungen sowie Produktionsstopps und Einsparungen bei Kunden und Lieferanten hätten bei Continental zu erheblichen Einbußen geführt, habe Conti mitgeteilt. Wegen der andauernden Unsicherheit sei nicht absehbar, wann ein neuer Ausblick gegeben werden könne. Weltweit stünden mehr als 40 Prozent der knapp 250 Produktionsstandorte vorübergehend still.



Auch der Versicherer Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) werde vorsichtiger. Die Verschiebung der Olympischen Spiele wegen der Corona-Krise und die Absage anderer Großveranstaltungen würden nicht ohne Spuren bleiben. In Q1 werde deshalb nur ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag als Gewinn übrigbleiben, habe es geheißen.



Die anhaltende USD-Stärke halte den Euro weiterhin unter Druck. Der USD sei aktuell, ebenso wie US-Anleihen, als vermeintlicher "Safe Haven" gefragt.



Das sei nur eine kurze Gegenbewegung beim Öl gewesen. Gründe hierfür: Das Überangebot auf den Weltmärkten sorge für vollere Lager in den USA als erwartet, und Saudi-Arabien habe zudem die Ölförderung auf über 12 Mio. Barrel je Tag ausgeweitet. Gold habe sich schwächer präsentiert. (02.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten News zum Thema Corona aus Amerika schickten den deutschen Aktienmarkt ( DAX -3,94%, MDAX -2,89%, TecDAX -2,32%) auf eine Talfahrt, so die Analysten der Nord LB.Im DAX hätten alle Werte mit negativen Vorzeichen aufgewartet. Wie in den Wochen zuvor habe dabei besonders MTU unter Feuer gestanden. Mit -10,12% sei der Triebwerksbauer das Schlusslicht im DAX gewesen. Seit Beginn des Corona-Crashs an den Märkten sei das Papier um mehr als 50% eingebrochen.An der Wall Street ( Dow Jones -4,4%, S&P 500 -4,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -4,4%) habe zum Monatsauftakt die Sorge vor einer Verschärfung der Coronavirus-Krise die Anleger verschreckt. Alle Indices seien tief ins Minus gerutscht, nachdem Trump vor "anstehenden fürchterlichen Wochen und bis zu 240.000 Toten in den kommenden Monaten "gewarnt" habe. HP sei um rund 14% gefallen. Der Drucker-Hersteller Xerox ziehe wegen der Virus-Krise seine 35 Mrd. USD schwere feindliche Übernahme-Offerte für den Computerkonzern zurück.