Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) habe auch am Freitag mit einer technischen Panne gekämpft und sich für einen rund zweistündigen Ausfall bei einigen Diensten aufgrund eines abermaligen Konfigurationsproblems bei seinen Usern entschuldigen müssen. Der Aktienkurs (+0,25%) habe den Serviceausfall diesmal deutlich gelassener hingenommen als zuletzt.



Die Wettbewerbsbehörde der EU-Kommission gehe einer Beschwerde des Anbieters von Online-Kollaborationstools Slack (ISIN US83088V1026/ WKN A2PGZL) (nach einer Akquisition nunmehr Teil von Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) nach, in welcher argumentiert worden sei, dass die Einbindung von Teams in die Office-Software von Microsoft Marktmachtmissbrauch darstelle. Die EU-Kommission hole nunmehr Antworten von den Microsoft-Mitbewerbern ein. Eine detaillierte Untersuchung könnte folgen.



Pure Energy (ISIN CA74624B7007/ WKN A2QJEB), an dem BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) einen Minderheitsanteil halte, dürfte knapp vor dem Kollaps stehen. Hintergrund für die Probleme sei, dass der britische Energiegroßhändler die aktuell hohen Preise nicht an die Kunden weitergeben könne. (11.10.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienkurs von Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) zieht heute Morgen um mehr als 9% an und setzt damit die jüngste Erholung fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hintergrund für den Anstieg ist die Nachricht, dass die von Charlie Munger geführte Daily Journal Corp. ihren Anteil am chinesischen Internetriesen in Q3 um 83% aufgestockt habe.