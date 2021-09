Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie zu erwarten war, hat sich die Börsenregel "politische Börsen haben kurze Beine" als zutreffend herauskristallisiert, so Christian Schmidt von der Helaba.



Die Marktteilnehmer am deutschen Aktienmarkt seien zum Tagesgeschäft zurückgekehrt und hätten die vorhandenen Risikofaktoren wieder in den Fokus gerückt. Folglich sei der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) unter eine Reihe wichtiger Supports gerutscht. Inflations- und Taperingsorgen, die Untersicherheiten mit Blick auf China Evergrande (ISIN KYG2119W1069/ WKN A2APDK), hohe Bewertungsniveaus oder der ungelöste US-Haushaltsstreit hätten das Potenzial, für eine zunehmende Risikoaversion und damit einhergehend einen weiteren Anstieg der Vola (gestern +18%) zu sorgen. Bisher kaum zu beobachtende, saisonale Aspekte könnten in nächster Zeit ebenfalls nachgeholt werden. Vor kurzem hatten wir an dieser Stelle Absicherung der Aktienportfolien als Option ins Gespräch gebracht, so die Analysten der Helaba. Die derzeitige Marktentwicklung scheine diesen Denkansatz zu rechtfertigen.



Mit der gestern vom DAX vollzogenen Abwärtsbewegung seien die zuletzt ausgelösten Short-Signale durch den Rutsch unter die 21-, 55- und 100-Tagelinien nochmals untermauert worden. Hinzu komme, dass ein vom Wochenchart abgeleitetes Fibonacci-Level (15.489 Punkte) nicht mehr habe verteidigt werden können. Insofern gelte es, den Blick weiter nach unten und insbesondere auf die langfristige Strukturprojektion (15.134 Punkte) zu richten. Sollte diese in nächster Zeit durchbrochen werden, finde sich bei 14.912 Zählern eine weitere Haltemarke, bevor dann bereits die 14.092er Marke als größeres Kursziel relevant würde. (29.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



