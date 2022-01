Warum eigentlich in Aktien investieren?

Digitalisierung dominiert den Markt

Steigendes Umweltbewusstsein fördert Erneuerbare Energie Aktien

Zwei Betriebe, die auf dem Aktienmarkt bereits im Fokus stehen, sind das deutsche Unternehmen Nordex und die britische Ceres Power Holding. Der Konzern Nordex ist einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen. Diese sind nicht nur in Deutschland, sondern weltweit sehr gefragt, da die Windkraft als eine der effizientesten und nachhaltigsten Energieressourcen gilt. Mit regelmäßigen Großaufträgen macht das Unternehmen gute Kurssprünge nach oben. Ceres Power hingegen ist der Vorreiter der Brennstoffzellentechnologie, die saubere Energie liefert und durch verbesserte Luftqualität den Klimawandel bekämpfen soll. Das Unternehmen hat mit dem Großkonzern Bosch bereits einen starken Partner im Rücken und sollte von Anlegern auf jeden Fall beobachtet werden.



Cannabis-Legalisierungen führen zu weiterem Aktientrend

Cannabis-Aktien dürften der große Trend für das kommende Jahr sein. Schon jetzt investieren Aktionäre fleißig in die Aktien von Cannabis-Unternehmen und setzen auf ein gewinnreiches Jahr. Grund dafür sind die zahlreichen Legalisierungen für Freizeit-Cannabis, die zuletzt in vielen amerikanischen Staaten erfolgt und für das kommende Jahr auch in Deutschland von der neuen Regierung geplant sind. Neben Freizeit-Cannabis setzt sich aber auch medizinisches Cannabis immer mehr durch. Vor allem auf dem deutschen Markt ist die Nachfrage sehr hoch und natürliche Cannabisprodukte sind in der Pflege sehr beliebt.



Das kanadische Unternehmen Tilray spielt auf dem Aktienmarkt bereits ganz vorne mit. Es gilt schon heute als Weltmarktführer für medizinisches Marihuana. Seit 2020 besitzt es auch eine eigene Produktionsstätte in Deutschland und sieht sich dadurch selbst für die kommende Legalisierung mit einem großen Vorteil vorne. Als direkter Mitstreiter zeigt sich auch das kanadische Unternehmen Aurora Cannabis Inc., das durch seinen Vertrag mit dem deutschen Pharmakonzern Cannovum ebenfalls einen Marktvorteil genießt. Die gesamten medizinischen Cannabisprodukte des Betriebs werden in allen deutschen Apotheken vertrieben. Aurora ist ein weiteres der wenigen Unternehmen, die für den Anbau von Cannabis in Deutschland den Zuschlag bekommen haben. Für Anleger dürften beide Aktien sehr interessant sein.



Die Verlierer: Aktien aus der Tourismusbranche

Die Tourismusbranche wurde aufgrund der Pandemie auch dieses Jahr weiter geschwächt. Zwar konnten viele Reiseunternehmen im Vergleich zum Jahr 2020 wieder Kursanstiege verzeichnen, da mehr Menschen wieder in den Urlaub gefahren oder geflogen sind, doch die Lage hat sich zum Jahresende erneut verschlechtert. Vor allem in Europa sind viele Länder wieder in den Lockdown gegangen oder haben verschärfte Maßnahmen beschlossen. Die Reisebranche leidet darunter wieder spürbar, was auch auf dem Aktienmarkt nicht unbemerkt bleibt.



Einige Reiseunternehmen wie zum Beispiel Airbnb haben durch clevere Strategien ihren Kursrückgang bremsen können. Der Betrieb hat sein Angebot stark an die pandemische Lage und die Anforderungen und Erwartungen von Kunden angepasst, sodass er zuletzt sogar wieder Kursanstiege verzeichnen konnte. Wenn an diesen Strategien festgehalten wird, könnte er auch 2022 gar nicht mehr so schlecht auf dem Aktienmarkt stehen.



Ist die Anlage in Aktien sicher?

Auch wenn die Aussichten auf vielen Märkten sehr gut aussehen, muss man sich den Risiken bei einer Investition in Aktien stets bewusst sein. Wichtig zu wissen ist zum Beispiel, dass Aktien eine Form der langfristigen Geldanlage sind. Anleger sollten nicht mit schnellen Gewinnen rechnen und müssen auch auf Kursschwankungen eingestellt sein. Als alternative Anlagemöglichkeiten stehen auch der moderne CFD-Handel, ETFs und Kryptowährungen hoch im Kurs. Zwar liefern auch diese keine 100%ige Sicherheit, doch gerade Einsteiger tun sich mit diesen manchmal leichter.



Empfehlenswert ist es in jedem Fall, mit einem Broker zu arbeiten, der den Handel erleichtert und Ihnen die schwierigsten Aufgaben abnimmt. Wenden Sie sich an offizielle Handelsplattformen und informieren Sie sich vor einer Investition oder dem Kauf von Aktien oder ähnlichen Anlagemitteln gründlich. (06.01.2022/ac/a/m)









