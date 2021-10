Börsenplätze Aker Carbon Capture-Aktie:



3,292 EUR +3,88% (25.10.2021, 10:06)



32,37 NOK +7,90% (25.10.2021, 09:51)



NO0010890304



A2QBSN



606



ACC



Kurzprofil Aker Carbon Capture ASA:



Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) ist ein in Norwegen ansässiger Anbieter von Technologien zur CO2-Abscheidung. Seine Dienstleistungen und Technologien decken die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette von der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung bis hin zur Speicherung von CO2 und der verbesserten Ölgewinnung ab. (25.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aker Carbon Capture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologieunternehmens Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe rund bei Aker Carbon Capture. Der Spezialist für die für viele Industrien in Zukunft wichtige CCS-Technologie habe am Montag seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorgelegt. So habe der Umsatz kräftig zu auf 101 Millionen Norwegische Kronen (NOK), umgerechnet 10,4 Millionen Euro, zugelegt und damit die Analystenprognosen von 72 Millionen Kronen übertroffen.Allerdings sei der operative Gewinn mit 54 Millionen Kronen höher ausgefallen, als Experten im Vorfeld erwartet hätten (33 Millionen Kronen). Angesichts der vielen neuen Projekte, die Aker Carbon Capture erfolgreich angestoßen habe, dürften die Zahlen für das vergangene Quartal aber eher in den Hintergrund rücken.Die Marktteilnehmer würden vor allem auf den Ausblick der Norweger blicken. Und diesbezüglich sehe es gut aus. So habe die Vorstandsvorsitzende Valborg Lundegaard erklärt: "Wir sehen weltweit deutliche Anzeichen für eine Beschleunigung des Kohlenstoffabscheidungsmarktes und positionieren unser Unternehmen weiterhin als führenden Akteur in dieser wichtigen und schnell wachsenden Branche."Mutige Anleger mit einem langen Atem können limitiert (!) einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Aker Carbon Capture-Aktie. Der Stopp könne noch bei 1,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link