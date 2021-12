Tradegate-Aktienkurs Aker Carbon Capture-Aktie:

2,812 EUR +11,06% (16.12.2021, 16:57)



Euronext Oslo-Aktienkurs Aker Carbon Capture-Aktie:

28,40 NOK +9,31% (16.12.2021, 16:27)



ISIN Aker Carbon Capture-Aktie:

NO0010890304



WKN Aker Carbon Capture-Aktie:

A2QBSN



Ticker-Symbol Aker Carbon Capture-Aktie:

606



Euronext Oslo-Symbol Aker Carbon Capture-Aktie:

ACC



Kurzprofil Aker Carbon Capture ASA:



Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) ist ein in Norwegen ansässiger Anbieter von Technologien zur CO2-Abscheidung. Seine Dienstleistungen und Technologien decken die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette von der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung bis hin zur Speicherung von CO2 und der verbesserten Ölgewinnung ab. (16.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aker Carbon Capture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologieunternehmens Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie sämtliche anderen Titel aus dem Bereich "Green Tech" sei es zuletzt auch mit dem Kurs der zuvor lange Zeit haussierenden Aktie von Aker Carbon Capture in den vergangenen Wochen stark nach unten gegangen. Im heutigen Handel könne sich das Papier des Spezialisten für die CO2-Abscheidung aber wieder einmal deutlich verteuern.Dies dürfte vor allem an einer Meldung liegen: So habe Baillie Gifford Overseas Limited ("BGO") gemeldet, dass man die Meldeschwelle von 10,0 Prozent überschritten habe. Die Gesellschaft halte die Aker Carbon Capture-Papiere im Rahmen von Vermögensverwaltungsvereinbarungen mit Kunden.Die Aker Carbon Capture-Aktie sei natürlich hochspekulativ, die Technologie noch jung und die Konkurrenz auch in diesem engen Marktsegment durchaus hoch. Mutige Anleger können bei der AKTIONÄR-Altempfehlung dennoch weiter zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 1,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 16.12.2021)Börsenplätze Aker Carbon Capture-Aktie: